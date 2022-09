Καναδάς: Μπαράζ επιθέσεων με μαχαίρι- Τουλάχιστον 10 νεκροί και 15 τραυματίες

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν, έπειτα από μπαράζ επιθέσεων με μαχαίρι σε δύο απομονωμένες κοινότητες του Καναδά, όπου ζουν κυρίως αυτόχθονες.

Σε εξέλιξη είναι ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη δύο υπόπτων. Η αστυνομία εντόπισε δέκα νεκρούς στην κοινότητα αυτοχθόνων Τζέιμς Σμιθ Κρι Νέισον και στη γειτονική κοινότητα Γουέλντον, στην επαρχία Σασκάτσουαν.

«Πολλά άλλα θύματα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 15 έχουν μέχρι στιγμής διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία», δήλωσε η υποδιευθύντρια της βασιλικής χωροφυλακής του Καναδά, Ρόντα Μπλάκμορ. Η αστυνομία, συμπλήρωσε, αναζητά δύο υπόπτους και διενεργεί έρευνα σε αρκετούς τόπους εγκλημάτων.

Οι δύο ύποπτοι είναι ο Ντέιμιεν Σάντερσον και ο Μάιλς Σάντερσον, 31 και 30 ετών αντίστοιχα, που κινούνταν με ένα μαύρο SUV. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί και κάνουν το μέγιστο για τη σύλληψη των δύο ανδρών, συμπλήρωσε η Μπλάκμορ.

Facebook Twitter

«Οι επιθέσεις στη Σασκάτσουαν (...) ήταν φρικιαστικές και θλιβερές. Σκέφτομαι τους ανθρώπους που έχασαν κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο και αυτούς που τραυματίστηκαν», έγραψε στο Twitter ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.