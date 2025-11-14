ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Καλιφόρνια: Μεγάλη πυρκαγιά και καταιγίδες πλήττουν την αμερικανική πολιτεία

Η πυρκαγιά μαίνεται κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, ενώ οι ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται στο Λος Άντζελες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Καλιφόρνια: Μεγάλη πυρκαγιά και καταιγίδες πλήττουν την αμερικανική πολιτεία Facebook Twitter
Φωτογραφία: Cal Fire San Bernardino Unit
0

Μια πυρκαγιά που κινείται με μεγάλη ταχύτητα μαίνεται σε χιλιάδες στρέμματα, σε χορτολιβαδική έκταση της Καλιφόρνια κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, ενώ την ίδια στιγμή το Λος Άντζελες πλήττεται από αλλεπάλληλες καταιγίδες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου.

Η νέα πυρκαγιά, που ονομάστηκε Pack Fire, ξεκίνησε την Πέμπτη σε θαμνώδεις εκτάσεις στην κομητεία Μόνο περίπου 240 χλμ. νοτιοανατολικά του Σακραμέντο, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια ή Cal Fire.

Έχοντας κάψει περίπου 3.400 στρέμματα, η φωτιά κατέστρεψε επίσης 15 κτίρια και ανάγκασε 1.400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με το Cal Fire. Οι περισσότεροι πάντως έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους.

Η φωτιά, που έχει περιοριστεί μόνο κατά 5%, απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Mammoth Lakes, όπου οι ντόπιοι ετοιμάζονται για την έναρξη της χειμερινής σεζόν.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχές που κατεβαίνουν προς τα νότια από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο μπορεί να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της.

Η καταιγίδα αυτή, που έπληξε σήμερα την περιοχή του Λος Άντζελες, αναμένεται να συνδυαστεί με ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται ανατολικά από τον Ειρηνικό, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, είπε η Χέδερ Ζερ, μετεωρολόγος στην AccuWeather, μια ιδιωτική εταιρεία προβλέψεων. Προειδοποίησε μάλιστα ότι το Σάββατο στη νότια Καλιφόρνια θα σημειωθούν σφοδρές βροχοπτώσεις.

Η συνεχής βροχή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει κατολισθήσεις στις περιοχές που κάηκαν τον Ιανουάριο, όταν περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερα από 16.000 σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Πράσινη ζώνη» και «κόκκινη ζώνη»: Tο αμερικανικό σχέδιο που αλλάζει τον χάρτη της Γάζας

Διεθνή / «Πράσινη ζώνη» και «κόκκινη ζώνη»: Tο αμερικανικό σχέδιο που αλλάζει τον χάρτη της Γάζας

Κεντρικό στοιχείο του αμερικανικού σχεδιασμού είναι η δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, που προβλέπεται να στηριχθεί κυρίως σε ευρωπαϊκά στρατεύματα
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νέο βίντεο του πυροδότησε φήμες για το εσωτερικό του Forest Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νέο βίντεό του πυροδότησε φήμες για το εσωτερικό του Forest Lodge

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε πρόσφατο βίντεο του στα social media θεωρήθηκε ότι μοιράστηκε πλάνα από το εσωτερικό της νέας βασιλικής κατοικίας, όπου μετακόμισαν πριν λίγες ημέρες με την Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους
LIFO NEWSROOM
Lady Gaga: «Χρειάστηκα ψυχιατρική φροντίδα» - Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του «A Star Is Born»

Διεθνή / Lady Gaga: «Χρειάστηκα ψυχιατρική φροντίδα» - Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του «A Star Is Born»

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον ρόλο που την καθιέρωσε στη μεγάλη οθόνη, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά για τις δύσκολες συνθήκες που βίωνε παρασκηνιακά
LIFO NEWSROOM
 
 