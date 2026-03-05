Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι επιθέσεις σε Ιερουσαλήμ και Τεχεράνη - Γιατί ήχησαν σειρήνες στην Κύπρο

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για έκτη ημέρα, με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν επιθέσεις, καθώς οι αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου είναι πλέον στο επίκεντρο των επιθέσεων της Τεχεράνης.

Το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκαν δύο νέες επιθέσεις στο Ισραήλ και οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε διάφορες περιοχές, όπως στο Τελ Αβίβ.

«Έχουμε εντοπίσει πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ. Τα συστήματα άμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή», ανέφερε ο στρατός σε σχετική ενημέρωση.

Την ίδια ώρα, μήνυμα που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των απειλούμενων περιοχών, κάλεσε τον πληθυσμό να ενεργήσει «υπεύθυνα» και να σπεύσει σε καταφύγια. Δεν υπήρξαν, ωστόσο, αναφορές για τραυματισμούς στην τελευταία ιρανική επίθεση.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα και στην Ιερουσαλήμ, μετά από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για επικείμενη εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ ενημέρωσαν, ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της Βηρυτού νωρίς την Πέμπτη. Ο στρατός του Ισραήλ είχε νωρίτερα ενημερώσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν μια συνοικία της Βηρυτού, προειδοποιώντας ότι επρόκειτο να πλήξει στόχους που, όπως ισχυρίστηκε, συνδέονταν με τη Χεζμπολάχ.

Το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε τα ξημερώματα ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στην Τεχεράνη και ότι το Ιράν είχε ενεργοποιήσει τα συστήματα αεράμυνάς του.

Αναστάτωση στην Κύπρο

Το βράδυ της Τετάρτης (04/03), περίπου στις 23:00, στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπου οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της βρετανικής βάσης έλαβαν μήνυμα να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω «απειλής σε εξέλιξη».

Αναλυτικά, το μήνυμα καλούσε τον κόσμο να παραμείνει στα σπίτια του και να ακολουθήσει τις οδηγίες ασφάλειας.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για την ασφάλεια. Παρακαλείσθε να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και να μην μετακινηθείτε μέχρι νεωτέρας επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από γερά, σταθερά έπιπλα. Παρακαλούμε να περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», αναφερόταν στο μήνυμα.

Στη συνέχεια ξεκαθαρίστηκε, ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Αυτό που συνέβη, είναι πως λίγο μετά τις 11 το βράδυ, drone επιτήρησης σηκώθηκε στον αέρα και κάποια στιγμή σταμάτησε να δίνει το σήμα του στη βάση του. Όταν το εντόπισε το άλλο ραντάρ χτύπησε συναγερμός με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου να αναστατωθούν, μέχρι την επίσημη ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου.



