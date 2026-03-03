ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

«Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Ο Shia LaBeouf μίλησε σε συνέντευξή του στον Andrew Callaghan για την πρώτη του σύλληψη στη Νέα Ορλεάνη, δηλώνοντας «αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι», λίγο πριν συλληφθεί ξανά κατά τη διάρκεια του Mardi Gras. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media και επανέφεραν στο προσκήνιο το ταραχώδες δημόσιο προφίλ του ηθοποιού.

The LiFO team
The LiFO team
«Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις Facebook Twitter
GETTY
0

Ο Shia LaBeouf μίλησε για την πρώτη του σύλληψη στη Νέα Ορλεάνη σε πρόσφατη συνέντευξή του στον YouTuber Andrew Callaghan, λίγες ώρες πριν συλληφθεί ξανά στην ίδια πόλη, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras.

Ο Callaghan είναι δημιουργός του διαδικτυακού καναλιού Channel 5, γνωστός για τις ωμές, συχνά χαοτικές συνεντεύξεις δρόμου (gonzo) και την κάλυψη ακραίων ή περιθωριακών πολιτισμικών φαινομένων στις ΗΠΑ.

Shia LaBeouf: «Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι» – Νέα σύλληψη στη Νέα Ορλεάνη Facebook Twitter
Ο Shia LaBeouf στη συνέντευξη με τον Andrew Callaghan. Πηγή: Channel 5 with Andrew Callaghan / YouTube

Στο απόσπασμα της συνέντευξης που κυκλοφόρησε στα social media, ο ηθοποιός αναφέρεται στο περιστατικό που οδήγησε στην αρχική του σύλληψη, λέγοντας: «Θα είμαι ειλικρινής μαζί σου, οι γκέι άνθρωποι με τρομάζουν. Όταν στέκομαι μόνος μου και τρεις γκέι τύποι είναι δίπλα μου και αγγίζουν το πόδι μου, φοβάμαι. Συγγνώμη αν αυτό είναι ομοφοβικό. Αν είναι, τότε είμαι. Γι’ αυτό συνελήφθηκα».

Στη συνέχεια χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «βλακεία» και πρόσθεσε ότι πρέπει να «αντιμετωπίσει» το πρόβλημα, χωρίς όμως να θεωρεί πως σχετίζεται με το αλκοόλ. «Δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα με το ποτό. Νομίζω ότι έχω ένα διαφορετικό πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσω», δήλωσε.

Shia LaBeouf: «Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι» – Νέα σύλληψη στη Νέα Ορλεάνη Facebook Twitter
Ο Shia LaBeouf κατά τη σύλληψή του στη Νέα Ορλεάνη, στη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras. Φωτ.: AP

Η νέα σύλληψη του LaBeouf σημειώθηκε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ταραχώδες ιστορικό δημόσιων εκρήξεων, ομοφοβίας και νομικών περιπετειών του ηθοποιού.

Shia LaBeouf: «Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι» – Νέα σύλληψη στη Νέα Ορλεάνη Facebook Twitter
Η φωτογραφία σύλληψης που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές της Νέας Ορλεάνης. Πηγή: Orleans Parish Sheriff’s Office

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να τις χαρακτηρίζουν ομοφοβικές, ενώ άλλοι στάθηκαν στην παραδοχή του ίδιου ότι δε χρειάζεται βοήθεια.

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Διεθνή / «Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Ιρανοί σκηνοθέτες και δημιουργοί της διασποράς τοποθετούνται δημόσια μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μιλώντας για «το τέλος ενός 47χρονου εφιάλτη», αλλά και για την αβεβαιότητα που ακολουθεί. Δηλώσεις, ανοιχτές επιστολές και αναρτήσεις στα social media φωτίζουν τη σύνθετη στάση της ιρανικής πολιτισμικής κοινότητας απέναντι στις εξελίξεις.
THE LIFO TEAM
Chet Hanks: «Free me» από την Κολομβία – Μπλόκο επιστροφής λόγω διαβατηρίου

Διεθνή / Ο Chet Hanks και το ελληνικό διαβατήριο που τον κράτησε στη Μεντεγίν

Ο Chet Hanks δήλωσε μέσω Instagram ότι παραμένει στην Κολομβία λόγω προβλήματος με το διαβατήριό του. Ο 35χρονος ηθοποιός και ράπερ, γιος του Tom Hanks και της Rita Wilson, εξήγησε ότι ταξίδευε με το ελληνικό του διαβατήριο και δεν είχε μαζί του το αμερικανικό, γεγονός που δυσκολεύει την επιστροφή του στις ΗΠΑ.
THE LIFO TEAM
ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΒΑΣΗ RAF

Διεθνή / Κύπρος: Από τον Λίβανο εκτοξεύθηκαν τα drones που έπληξαν τη βάση Ακρωτηρίου – Πιθανή εμπλοκή της Χεζμπολάχ

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής και οι κυπριακές αρχές ανέφεραν ότι το πρωί της Δευτέρας αναχαιτίστηκαν ακόμη δύο drones που κινήθηκαν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων
THE LIFO TEAM
ΜΑΚΡΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνή / Μακρόν: Η Γαλλία αυξάνει το πυρηνικό της οπλοστάσιο – Στην «πυρηνική ομπρέλα» και η Ελλάδα

Η ένταξη της Ελλάδας στη γαλλική πρωτοβουλία συνδέεται με τη στενή αμυντική συνεργασία Αθήνας και Παρισιού, η οποία αναμένεται να ανανεωθεί τον Απρίλιο, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη του Μακρόν στην Αθήνα
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Τραμπ: Αυτοί είναι οι 4 στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να αιτιολογήσει την απόφαση για την έναρξη των επιχειρήσεων το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «την τελευταία και καλύτερη ευκαιρία» να πληγεί η Τεχεράνη
THE LIFO TEAM
 
 