«Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Ο Shia LaBeouf μίλησε για την πρώτη του σύλληψη στη Νέα Ορλεάνη σε πρόσφατη συνέντευξή του στον YouTuber Andrew Callaghan, λίγες ώρες πριν συλληφθεί ξανά στην ίδια πόλη, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras.

Ο Callaghan είναι δημιουργός του διαδικτυακού καναλιού Channel 5, γνωστός για τις ωμές, συχνά χαοτικές συνεντεύξεις δρόμου (gonzo) και την κάλυψη ακραίων ή περιθωριακών πολιτισμικών φαινομένων στις ΗΠΑ.

Facebook Twitter Ο Shia LaBeouf στη συνέντευξη με τον Andrew Callaghan. Πηγή: Channel 5 with Andrew Callaghan / YouTube

Στο απόσπασμα της συνέντευξης που κυκλοφόρησε στα social media, ο ηθοποιός αναφέρεται στο περιστατικό που οδήγησε στην αρχική του σύλληψη, λέγοντας: «Θα είμαι ειλικρινής μαζί σου, οι γκέι άνθρωποι με τρομάζουν. Όταν στέκομαι μόνος μου και τρεις γκέι τύποι είναι δίπλα μου και αγγίζουν το πόδι μου, φοβάμαι. Συγγνώμη αν αυτό είναι ομοφοβικό. Αν είναι, τότε είμαι. Γι’ αυτό συνελήφθηκα».

Στη συνέχεια χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «βλακεία» και πρόσθεσε ότι πρέπει να «αντιμετωπίσει» το πρόβλημα, χωρίς όμως να θεωρεί πως σχετίζεται με το αλκοόλ. «Δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα με το ποτό. Νομίζω ότι έχω ένα διαφορετικό πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσω», δήλωσε.

Facebook Twitter Ο Shia LaBeouf κατά τη σύλληψή του στη Νέα Ορλεάνη, στη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras. Φωτ.: AP

Η νέα σύλληψη του LaBeouf σημειώθηκε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ταραχώδες ιστορικό δημόσιων εκρήξεων, ομοφοβίας και νομικών περιπετειών του ηθοποιού.

Facebook Twitter Η φωτογραφία σύλληψης που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές της Νέας Ορλεάνης. Πηγή: Orleans Parish Sheriff’s Office

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να τις χαρακτηρίζουν ομοφοβικές, ενώ άλλοι στάθηκαν στην παραδοχή του ίδιου ότι δε χρειάζεται βοήθεια.