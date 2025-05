Κάιλι Τζένερ - Τιμοτέ Σαλαμέ: Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί στο κόκκινο χαλί

Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί σε κόκκινο χαλί, στα βραβεία David di Donatello.

Λίγες μόνο ημέρες μετά την εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ στο Met Gala 2025 και ενώ αρκετά δημοσιεύματα ξένων ΜΜΕ σχολίασαν ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν έδωσε το «παρών», το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση σε κόκκινο χαλί, μετά από δύο χρόνια σχέσης.

Το βράδυ της Τετάρτης, το ζευγάρι έφτασε στα βραβεία David di Donatello στη Ρώμη, επισημοποιώντας με αυτό τον τρόπο τη σχέση τους και δημόσια, παρότι έχουν εμφανιστεί γενικότερα ουκ ολίγες φορές μαζί και στο παρελθόν.

Σημειώνεται πως ο Τιμοτέ Σαλαμέ βραβεύτηκε αυτή τη χρονιά με το βραβείο «David» (Κινηματογραφικής Αριστείας) στην 70ή τελετή απονομής των David di Donatello.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner are officially red carpet official! Someone check on Club Chalamet right now please 👀 pic.twitter.com/bLx1AgdzJG