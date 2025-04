K-pop καλλιτέχνης σπάει τα ταμπού της βιομηχανίας: Έκανε coming out  επί σκηνής στο Λος Άντζελες

Σε μία σπάνια δημόσια δήλωση για τα δεδομένα της K-pop βιομηχανίας, ο Bain, μέλος του νοτιοκορεατικού συγκροτήματος Just B, ανακοίνωσε ότι είναι περήφανος που ανήκει στην LGBT+ κοινότητα.

Ο 23χρονος καλλιτέχνης, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Song Byeong-hee, έκανε την αποκάλυψη επί σκηνής, κατά τη διάρκεια σόλο εμφάνισής του σε συναυλία στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τρίτης, 22 Απριλίου.

Η δήλωσή του προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό, όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σε όσους ανήκουν στην LGBT κοινότητα ή βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία αυτογνωσίας, αυτό είναι για εσάς», είπε, απευθυνόμενος στο κοινό, πριν ερμηνεύσει το «Born This Way» της Lady Gaga, την οποία αποκάλεσε «βασίλισσά μου».

JUST B member Bain came out during the group’s concert in Los Angeles tonight:



“I’m fucking proud to be a part of the LGBT community.”



pic.twitter.com/AmS8ywPMO6