Ιταλία: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες σε σύγκρουση οχημάτων στα διόδια

Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί, είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σε ουρά διοδίων στην κεντρική Ιταλία.

Ένα επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε δύο άλλα που βρίσκονταν στο ύψος των διοδίων, κοντά στην πόλη Λιβόρνο, στην κεντρική Ιταλία. Τα αυτοκίνητα ανατράπηκαν και η όλη δομή όπου βρίσκονταν οι αυτόματες μηχανές πληρωμής και οι μπάρες των διοδίων υπέστη σοβαρές ζημιές.

#Livorno, dalle ore 13:14 intervento per incidente su autostrada #A12 al casello di Rosignano, coinvolte 5 autovetture: tragico bilancio, con 3 persone decedute e 6 ferite. In corso operazioni dei #vigilidelfuoco per ripristino della sicurezza sul tratto stradale [#2giugno 16:30] pic.twitter.com/iPldas3f8o