Ιταλία: Οργή για πορνογραφικό site με παραποιημένες φωτογραφίες Μελόνι, Σλάιν και άλλων γυναικών

Οι εικόνες, συνοδευόμενες από χυδαία και σεξιστικά σχόλια, αλλοιώθηκαν πριν δημοσιευθούν σε πλατφόρμα που αριθμεί πάνω από 700.000 συνδρομητές

Ιταλία: Οργή για πορνογραφικό site με παραποιημένες φωτογραφίες Μελόνι, Σλάιν και άλλων γυναικών
Τζόρτζια Μελόνι / Φωτ: EPA, αρχείου
Σάλο έχει προκαλέσει στην Ιταλία η αποκάλυψη ότι πορνογραφική ιστοσελίδα ανήρτησε παραποιημένες φωτογραφίες δεκάδων επώνυμων γυναικών, ανάμεσά τους η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Έλι Σλάιν.

Οι εικόνες, συνοδευόμενες από χυδαία και σεξιστικά σχόλια, είχαν αντληθεί από αναρτήσεις στα social media ή δημόσιες εμφανίσεις και στη συνέχεια αλλοιώθηκαν πριν δημοσιευθούν στην ιταλική πλατφόρμα Phica, που αριθμεί πάνω από 700.000 συνδρομητές.

Γυναίκες πολιτικοί από όλα τα κόμματα εμφανίζονταν σε φωτογραφίες τραβηγμένες σε συγκεντρώσεις, τηλεοπτικές συνεντεύξεις ή διακοπές με μαγιό, οι οποίες αλλοιώθηκαν ώστε να εστιάζουν στο σώμα τους ή να υπονοούν σεξουαλικές στάσεις. Οι φωτογραφίες τοποθετήθηκαν στη «VIP ενότητα» του site.

Το σκάνδαλο επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον επίμονο σεξισμό και τη βία κατά των γυναικών στην Ιταλία. Ξέσπασε μόλις μία εβδομάδα μετά το κλείσιμο από τη Meta μιας ομάδας στο Facebook με τίτλο Mia Moglie («Η γυναίκα μου»), όπου άνδρες αντάλλασσαν ιδιωτικές φωτογραφίες συζύγων ή αγνώστων.

Η Phica, που πήρε το όνομά της από παραφθορά ιταλικής χυδαίας λέξης για τα γεννητικά όργανα, λειτουργεί από το 2005 και έμενε στο απυρόβλητο μέχρι πρόσφατα, όταν βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος (PD) υπέβαλαν επίσημη καταγγελία. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα.

Ιταλία: Οργή για πορνογραφικό site με παραποιημένες φωτογραφίες Μελόνι, Σλάιν και άλλων γυναικών
H αρχηγός της αντιπολίτευσης και ηγέτης του Δημοκρατικού κόμματος (PD) Έλι Σλάιν / Φωτ: EPA, αρχείου

Ιταλία: Μελόνι, Σλάιν και άλλες επώνυμες γυναίκες στο στόχαστρο

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η Μελόνι δεν σχολίασε την υπόθεση, στην οποία στοχοποιήθηκε και η αδελφή της, Αριάννα.

Άλλες επώνυμες γυναίκες που είδαν φωτογραφίες τους να χρησιμοποιούνται ήταν η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Παόλα Κορτελέζι, δημιουργός της κινηματογραφικής επιτυχίας «C’è Ancora Domani» με θέμα την ενδοοικογενειακή βία, και η γνωστή influencer Κιάρα Φεράνι.

Η πολιτικός του PD, Βαλέρια Καμπάνια, ήταν από τις πρώτες που κατέθεσαν μήνυση, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις, ενώ ένα ψηφιακό ψήφισμα για το κλείσιμο της ιστοσελίδας έχει συγκεντρώσει πάνω από 150.000 υπογραφές.

«Δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή όταν είδα τις φωτογραφίες μου αναρτημένες χωρίς τη συγκατάθεσή μου», έγραψε η Καμπάνια στο Facebook, περιγράφοντας αίσθημα «αηδίας, θυμού και απογοήτευσης». Τόνισε ότι δεν πρόκειται μόνο για τη δική της υπόθεση αλλά για «το δικαίωμα όλων των γυναικών να είναι ελεύθερες και σεβαστές».

Ιταλία: Οργή για πορνογραφικό site με παραποιημένες φωτογραφίες Μελόνι, Σλάιν και άλλων γυναικών
Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Παόλα Κορτελέζ / Φωτ: EPA, αρχείου

Σύντομα ακολούθησαν κι άλλες πολιτικοί του PD, όπως οι Αλέσια Μορανί, Αλεσάντρα Μορέτι και Λία Κουαρταπέλε. «Τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες μου ήταν απαράδεκτα και προσβλητικά για την αξιοπρέπειά μου ως γυναίκα», έγραψε η Μορανί. Η Κουαρταπέλε δήλωσε: «Ήμουν θύμα διαδικτυακής κακοποίησης και αποφάσισα να καταθέσω μήνυση, όχι μόνο για μένα αλλά για όλες τις γυναίκες που υπέστησαν αυτή τη βία».

Στόχος έγινε και η εγγονή του Μπενίτο Μουσολίνι

Από τη δεξιά πτέρυγα στοχοποιήθηκαν η Αλεσάντρα Μουσολίνι, εγγονή του δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι, και η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ.

Η ακτιβίστρια Μαίρη Γκαλάτι από το Παλέρμο, που ξεκίνησε το ψήφισμα στο Change.org, είχε καταγγείλει δύο φορές το 2023 ότι φωτογραφίες της είχαν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει παρέμβαση μέχρι να μιλήσουν δημόσια οι πολιτικοί.

Ιταλία: Οργή για πορνογραφικό site με παραποιημένες φωτογραφίες Μελόνι, Σλάιν και άλλων γυναικών
H υπουργός Τουρισμού της Ιταλίας, Ντανιέλα Σαντανκέ / Φωτ: EPA, αρχείου

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Μιλάνου το 2019, μία στις πέντε Ιταλίδες έχει πέσει θύμα μη συναινετικής δημοσίευσης προσωπικών φωτογραφιών.

Τον Ιούλιο, η ιταλική Γερουσία ψήφισε νόμο που για πρώτη φορά εισάγει τον όρο «γυναικοκτονία» στο ποινικό δίκαιο, επιβάλλοντας ισόβια κάθειρξη, ενώ αύξησε και τις ποινές για αδικήματα όπως το stalking, η σεξουαλική βία και το λεγόμενο «revenge porn».

Σε δήλωσή του για την υπόθεση Phica, ο πρόεδρος της Γερουσίας Ινιάτσιο Λα Ρούσα καταδίκασε τον «σεξισμό στο διαδίκτυο που στοχοποιεί τόσες γυναίκες». Χαρακτήρισε το θέμα «εξαιρετικά σοβαρό, που προκαλεί βαθιά αγανάκτηση» και εξέφρασε την ελπίδα οι αρχές να εντοπίσουν σύντομα τους υπεύθυνους.

Με πληροφορίες από Guardian

