Ιταλία: Επτά νεκροί από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες

Η Ιταλία παραμένει να πλήττεται τόσο από τις πυρκαγιές όσο και από τις πλημμύρες το τελευταίο 48ωρο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους επτά άνθρωποι.

Οι πυρκαγιές στην Ιταλία έχουν ξεσπάσει στο νότιο τμήμα της ενώ οι πλημμύρες λόγω των καταιγίδων εντοπίζονται στο βόρειο τμήμα.

Τρεις από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους λόγω των πυρκαγιών ήταν ηλικιωμένοι και εντοπίστηκαν στη Σικελία. Από την πλευρά τους, οι πυροσβέστες βρήκαν δυο απανθρακωμένα πτώματα σε σπίτι κοντά στο αεροδρόμιο του Παλέρμο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα θύματα φέρονται να ήταν 77 και 75 ετών. Παράλληλα, μία γυναίκα 88 ετών, με αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα, δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο, εξαιτίας της πυρκαγιάς, και πέθανε σε περιφερειακή συνοικία του Παλέρμο, στο Σαν Μαρτίνο Ντέλε Σκάλε.

scenes from Palermo, Sicily (Italy 🇮🇹 ) the motorway to the airport is on fire like many other areas in the region

Ιταλία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Σικελία

Ο περιφερειάρχης Ρενάτο Σκιφάνι ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι αύριο Τετάρτη θα κηρύξει τη Σικελία σε κατάσταση φυσικής καταστροφής και θα ζητήσει από την κυβέρνηση Μελόνι να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που συνεχίζουν να προκαλούν οι πυρκαγιές.

Στην Καλαβρία, στην ορεινή περιοχή Καρντέτο, ένας άνδρας 98 ετών κάηκε μέσα στην αγροικία του, η οποία περικυκλώθηκε από τις φλόγες. Η κόρη του και ο γαμπρός του προσπάθησαν να τον μεταφέρουν έξω από το σπίτι προτού πλησιάσει η φωτιά, αλλά δεν τα κατάφεραν. Επίσης, στην περιοχή Ολιάστρα της Σαρδηνίας, ένας άνδρας 55 ετών, συμβασιούχος της δασικής υπηρεσίας, ενώ έδινε μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς, αισθάνθηκε δυσφορία και επέστρεψε σπίτι του πριν από τη λήξη της βάρδιάς του. Την ώρα που εξεταζόταν από οικογενειακό γιατρό, ο άνδρας έπαθε καρδιακή ανακοπή και όταν έφτασε ελικόπτερο για να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ήταν ήδη νεκρός.

Due to hot and windy weather, dozens of fires rage in the #Palermo area of Italy, endangering buildings and villas. Firefighters and rescue personnel are battling the blazes, but strong winds are complicating their efforts. pic.twitter.com/akfNrbyRIz — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) July 25, 2023

Συνεχίζονται οι χαλαζοπτώσεις στη βόρεια Ιταλία

Στο βόρειο τμήμα της χώρας και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου συνεχίζονται οι νεροποντές και οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις. Μια κοπέλα 16 ετών καταπλακώθηκε από δέντρο ενώ κοιμόταν μέσα στο αντίσκηνό της, μαζί με άλλους προσκόπους. Επίσης, μία 58χρονη έχασε τη ζωή της εξαιτίας πτώσης δέντρου. Η γυναίκα πήγαινε με τα πόδια στην εργασία της, στην περιοχή Λισόνε, όταν καταπλακώθηκε από κορμό.

This week 11cm (eleven centimetre) hailstones in Italy, tornadoes in Switzerland and Italy, floods in Berlin



Species dying, especially in our oceans. Due to climate change and pollution.



Ιταλία: Εκκένωση 2.000 τουριστών στην Απουλία

Οι τοπικές αρχές της περιοχής Βιέστε, στην περιφέρεια Απουλίας, έδωσαν εντολή για την εκκένωση τριών ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες φιλοξενούν συνολικά περίπου 2.000 τουρίστες.

«Ζητήσαμε από τους τουρίστες να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία και να κατευθυνθούν προς το χωριό. Ελπίζουμε να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά προτού καταστρέψει τις τουριστικές υποδομές», δήλωσε ο δήμαρχος του Βιέστε, Τζουζέπε Νομπιλέτι.

Το σημείο συνεχίζει να πλήττεται από πυρκαγιές με τις φλόγες να έχουν φτάσει με μικρή απόσταση από τα ξενοδοχεία, εξαιτίας και του σφοδρού ανέμου. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή εθελοντών.

