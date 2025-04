Ιταλία: Επεισόδια στο Μιλάνο σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων

Επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στην Ιταλία, σε διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων.

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Μιλάνο, προκειμένου να διαδηλώσουν υπέρ της Παλαιστίνης.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, διακρίνονται μάλιστα οι πολίτες αρχικά να διαδηλώνουν ειρηνικά, κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης στους δρόμους του Μιλάνου.

Ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες αργότερα σημειώθηκαν επεισόδια, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές σε καταστήματα της περιοχής.

Συγκεκριμένα, κατά τις ίδιες πληροφορίες σημειώθηκαν βανδαλισμοί σε καταστήματα, υπήρξαν ζημιές στις βιτρίνες αλλά και συμπλοκές των διαδηλωτών με την αστυνομία.

It's going down right now on the streets of Milan as Palestine protesters stand strong against the cops, stand strong against Meloni. Cops exist to protect the forces of genocide. Solidarity with our comrades in Milan.pic.twitter.com/8mOPKHVMsf