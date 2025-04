Αποφυλακίστηκε έπειτα από 9 χρόνια ο Παλαιστίνιος που είχε καταδικαστεί σε ηλικία 14 ετών

Εννέα χρόνια μετά την καταδίκη του, ο Άχμαντ Μανάσρα από την Παλαιστίνη αφέθηκε ελεύθερος σήμερα.

Ο Μανάσρα είχε καταδικαστεί για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος δύο Ισραηλινών, όταν ήταν 13 ετών.

Αναλυτικότερα, τη 12η Οκτωβρίου του 2015, ο 13χρονος τότε Άχμαντ και ο ξάδερφός του Χασάν (15 ετών) μαχαίρωσαν δύο νεαρούς Εβραίους, εκ των οποίων ο ένας ήταν επίσης 13 ετών, στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή της επίθεσης και η υπόθεση είχε αναστατώσει την κοινή γνώμη λόγω του νεαρού της ηλικίας τόσο των δραστών όσο και των θυμάτων.

Ο ξαδελφός του Άχμαντ, Χασάν, σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει της σύλληψης, ενώ ο Άχμαντ καταδικάστηκε το 2016 σε 12ετή κάθειρξη. Η ποινή του μειώθηκε με το πέρασμα του χρόνου, στα 9,3 έτη.

Footage of the moments that Ahmed Manasra was FINALLY released after 9.5 years pic.twitter.com/osbjfR0Gna