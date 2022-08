Ιταλία: Βρήκαν βόμβα του Β' Παγκοσμίου σε ποταμό του οποίου η στάθμη υποχωρεί λόγω ξηρασίας

Μια απροσδόκητη ανακάλυψη προκάλεσε η ξηρασία που πλήττει την Ιταλία με τα νερά του ποταμού Πάδου να φτάνουν σε τόσο χαμηλά επίπεδα ώστε στα ξεραμένα σημεία του να εμφανίζεται μια βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες εξουδετέρωσαν τη βόμβα 450 κιλών με ελεγχόμενη έκρηξη. Η βόμβα ανακαλύφθηκε στις 25 Ιουλίου κοντά στο βόρειο χωριό Borgo Virgilio.

«Η βόμβα βρέθηκε από ψαράδες στην όχθη του ποταμού Πάδου λόγω της μείωσης της στάθμης του νερού που προκλήθηκε από την ξηρασία», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρκο Νάσι.

Βέβαια, η εξουδετέρωση της βόμβας δεν αποτέλεσε απλή υπόθεση. Σύμφωνα με τον στρατό περίπου 3.000 άνθρωποι που κατοικούσαν σε κοντινή απόσταση εκκένωσαν τις κατοικίες τους. Παράλληλα, έκλεισε ο εναέριος χώρος της περιοχής ενώ σταμάτησε και η ναυσιπλοΐα κατά μήκος αυτού του τμήματος της πλωτής οδού. Μια κοντινή σιδηροδρομική γραμμή και ένας αυτοκινητόδρομος σταμάτησαν επίσης τη λειτουργία τους.

«Στην αρχή, μερικοί από τους κατοίκους είπαν ότι δε θα μετακινηθούν, αλλά τις τελευταίες ημέρες πείσαμε τους πάντες», είπε ο δήμαρχος του Borgo Virgilio, Φραντσέσκο Απόρτι.

Η Ιταλία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον περασμένο μήνα για τις περιοχές γύρω από τον Πάδο, που είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της χώρας λόγω της χειρότερης ξηρασίας εδώ και 70 χρόνια.

The Italian army carried out a controlled explosion of a World War Two bomb discovered in the country's longest river, the Po, which has dried up in a summer drought https://t.co/6P5xQeSXlV pic.twitter.com/WSXGLOc2Xs