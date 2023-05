Ιταλία: Αυξήθηκαν οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες – Χιλιάδες εκκενώσεις

Αυξήθηκε σε οκτώ ο αριθμός των νεκρών από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την ιταλική περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο συνεχίζει να αγνοείται.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία των αρχών, «η περιοχή που έχει πλημμυρίσει, με ανυπολόγιστες καταστροφές, είναι τεράστια και στη φάση αυτή κινδυνεύουν ακόμη και τα μέλη των σωστικών συνεργείων».

Παράλληλα με τις πλημμύρες, υπάρχουν πολλές κατολισθήσεις που αποτελούν τεράστιο κίνδυνο και για όσους οδηγούν σε μικρούς επαρχιακούς δρόμους. Λόγω των κατολισθήσεων, έχουν αποκοπεί πλήρως ορεινά χωριά.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία μεταβαίνει στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών που διεξάγεται στην Ιαπωνία, δήλωσε από την Αλάσκα ότι θα συγκληθεί το συντομότερο υπουργικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη στήριξη των πληγέντων.

«Ουσιαστικά, ζούμε έναν νέο σεισμό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είναι σε διαρκή επαφή με τις τοπικές αρχές μας» δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας Εμίλια Ρομάνια.

Την ίδια ώρα, άτομα παραμένουν παγιδευμένα στα σπίτια του. Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media και στα οποία ακούγονται οι φωνές των παγιδευμένων στη Φαένζα, μια πόλη στην επαρχία Ραβέννα, να φωνάζουν για βοήθεια.

«Είχαμε μια νύχτα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ τέτοιες πλημμύρες στην πόλη μας, είναι κάτι αδιανόητο» είπε ο δήμαρχος της πόλης.

Ο δήμαρχος της Τσεζένα, όπου πολίτες κολύμπησαν μέσα από τις πλημμύρες για να σώσουν άλλους, δήλωσε: «Η κατάσταση είναι καταστροφική, είναι μια καταστροφή, και η βροχή δεν έχει τελειώσει ακόμη».

Πέντε χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στη Ραβέννα. «Είναι ίσως η χειρότερη νύχτα στην ιστορία της Ρομάνια», δήλωσε, δήμαρχος της περιοχής. «Η Ραβέννα είναι αγνώριστη για τις ζημιές που έχει υποστεί».

Οι καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα είναι αυξημένα τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

The climate emergency in my region continues to be dire. After a long drought, heavy rains caused *14* rivers to flood. Italy is the European country most vulnerable to climate change and we are NOT ready to face it. pic.twitter.com/EzeViVHtdk