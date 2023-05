Ιταλία: Τρεις νεκροί και τρεις αγνοούμενοι από την κακοκαιρία

Τρεις νεκροί και τρεις αγνοούμενοι είναι ο τελευταίος απολογισμός από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη βόρεια Ιταλία.

Συνολικά 14 ποταμοί και παραπόταμοι, που βρίσκονται στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια της βόρειας Ιταλίας, έχουν υπερχειλίσει. Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι διασώστες, που προσπαθούν να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην θέσουν σε κίνδυνο την ίδια τους την ζωή.

Mέχρι αυτή την στιγμή έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, για προληπτικούς λόγους αλλά και εξαιτίας των καταστροφών, πάνω από 5.000 άνθρωποι.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νέλο Μουζουμέτσι δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Ρώμης διέθεσε δέκα εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων, άμεσων αναγκών.

Ο δήμος της Μπολόνια κάλεσε σήμερα το πρωί με νέο μήνυμα τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα καταστήματα και τα ισόγεια διαμερίσματα.

Τις πληγείσες περιοχές προσπαθούν να προσεγγίσουν άνδρες και γυναίκες της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας και των Πυροσβεστών και από άλλες περιφέρειες της χώρας για την όσο γίνεται πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης.

Αναμένεται έγκριση έκτακτης οικονομικής στήριξης από την κυβέρνηση της Ρώμης. Το σφοδρό αυτό κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις, πρόκειται να αρχίσει να υποχωρεί από απόψε.

