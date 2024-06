Ιταλία: Ακτιβίστριες έριξαν κόκκινη μπογιά στη Σκαλινάτα για τις 40 γυναικοκτονίες από τον Νοέμβριο

Η αστυνομία συνέλαβε αρκετές ακτιβίστριες που έριξαν κόκκινη μπογιά στη διάσημη Σκαλινάτα της Ρώμης, σε ένδειξη οργής για τις γυναικοκτονίες στην Ιταλία.

Οι ακτιβίστριες της οργάνωσης «Bruciamo Tutto» -που σημαίνει «ας κάψουμε τα πάντα»- έριξαν μπογιά σε ένα από τα διασημότερα αξιοθέατα της Ρώμης που εδώ και αιώνες αποτελεί τόπο συνάντησης τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους τουρίστες, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για τις δεκάδες γυναικοκτονίες στην Ιταλία.

Στη συνέχεια βούτηξαν τα χέρια τους στη μπογιά, που προοριζόταν να αναπαραστήσει το αίμα, ώστε να αφήσουν αποτυπώματα χεριών στο μνημείο ενώ οι τουρίστες παρακολουθούσαν.

Activists from the Bruciamo Tutto movement protest against femicide by pouring red paint over the Spanish Steps in Rome.pic.twitter.com/BViRKJahaR