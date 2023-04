Ιστορικό κύμα καύσωνα στην Ασία- Νεκροί και κλειστά σχολεία στην Ινδία

Καύσωνας σαρώνει την Ασία αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 13 νεκρούς στην Ινδία. Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν τα σχολεία.

Η Ινδία πλήττεται από τον διαρκή φονικό καύσωνα που φέρνει κλείσιμο σχολείων, ενώ θερμοκρασίες ρεκόρ αντιμετωπίζει και η Κίνα, αλλά και οι γειτονικές χώρες.

Ο Maximiliano Herrera, κλιματολόγος και ιστορικός καιρού, χαρακτήρισε τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες ως τον «χειρότερο καύσωνα που έχει σημειωθεί ποτέ τον μήνα Απρίλιο στην ιστορία της Ασίας».

In the coming week, China will experience huge fluctuations in temperature. The temperature in the central region will first rush to 30-35C, and then drop sharply by 20-25C, from very hot to very cold. pic.twitter.com/zq4AS8VoGa