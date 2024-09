Ισραηλινοί στρατιώτες πετούν πτώματα Παλαιστινίων από ταράτσες - «Ανησυχητικές εικόνες» λένε οι ΗΠΑ

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν Ισραηλινούς στρατιώτες να σπρώχνουν στο κενό πτώματα Παλαιστινίων από μια ταράτσα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής.

Τα βίντεο, που άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο χθες, δείχνουν τρεις στρατιώτες στη στέγη ενός κτιρίου στην πόλη Καμπατίγια να σέρνουν, να σπρώχνουν, να πετούν και σε μία περίπτωση να κλωτσούν από την ταράτσα σορούς νεκρών ανδρών. Επιπλέον, πλάνα του AFPTV από αυτήν την επιχείρηση που διεξήχθη χθες στην Καμπατίγια, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, δείχνουν έναν στρατιώτη να κλωτσάει ένα πτώμα μέχρι την άκρη της ταράτσας ενός κτιρίου προτού το ρίξει στο κενό, υπό το βλέμμα τουλάχιστον άλλων δύο στρατιωτών.

Σε ένα από τα βίντεο Ισραηλινός στρατιώτης διακρίνεται να πυροβολεί από κοντινή απόσταση Παλαιστίνιο και στη συνέχεια να πετάει το άψυχο σώμα του στο κενό. Όπως σημειώνει το AP, ο ισραηλινός στρατός μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μεταφέρει τα πτώματα στο Ισραήλ, ενώ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο απαγορεύεται η προσβολή νεκρού, ακόμη κι εάν πρόκειται για τον εχθρό.

«Προσπάθησαν να κατεβάσουν τα πτώματα με μια μπουλντόζα, όμως δεν τα κατάφεραν, επομένως τα πέταξαν από τον δεύτερο όροφο στο έδαφος», δήλωσε στο Reuters Παλαιστίνιος αυτόπτης μάρτυρας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επισήμανε, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, ότι το περιστατικό είναι σοβαρό και ότι «δεν συμβαδίζει με τις αξίες του». Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ανέφερε ότι χθες στρατιώτες του σκότωσαν επτά μαχητές κατά τη διάρκεια μαχών στην Καμπατίγια. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για το εάν ο IDF θα πραγματοποιήσει πραγματική έρευνα για το περιστατικό.

Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

