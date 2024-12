Ισραηλινοί βομαρδισμοί στην Υεμένη - Κινδύνευσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ στο αεροδρόμιο της Σαναά

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, βρισκόταν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, τη στιγμή της ισραηλινής επίθεσης.

«Καθώς ετοιμαζόμασταν να επιβιβαστούμε στην πτήση μας από τη Σαναά, πριν από περίπου δύο ώρες, το αεροδρόμιο δέχθηκε αεροπορικό βομβαρδισμό. Ένα από τα μέλη του πληρώματος του αεροπλάνου μας τραυματίστηκε. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι λέγεται ότι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο» ανέφερε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

«Ο πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η αίθουσα αναχωρήσεων - λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου βρισκόμασταν - και ο διάδρομος προσγείωσης υπέστησαν ζημιές» συνέχισε ο Γκεμπρεγέσους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ομάδα του θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι να «επισκευαστούν οι ζημιές στο αεροδρόμιο για να μπορέσουμε να αναχωρήσουμε». «Οι συνάδελφοί μου από τον ΟΗΕ, τον ΠΟΥ κι εγώ είμαστε ασφαλείς. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους κατά την επίθεση», πρόσθεσε.

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees' immediate release.



As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf