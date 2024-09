Ισραήλ: Σε απεργιακό κλοιό το Τελ Αβίβ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους ομήρους και τις οικογένειές τους

Απεργία πολλών δήμων του Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί αύριο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους ομήρους και τις οικογένειές τους.

Νωρίτερα σήμερα και οι υπηρεσίες του δήμου του Τελ Αβίβ ανακοίνωσαν πώς θα συμμετάσχουν τη Δευτέρα στην απεργία, μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων έξι Ισραηλινών ομήρων, γεγονός που έχει προκαλέσει την οργή της διεθνούς κοινότητας.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου του Ισραήλ, του Histadrut, έκανε έκκληση για γενική απεργία αύριο από τις 6 πμ τοπική ώρα, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου και να καταλήξει σε συμφωνία για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Ο Αρνον Μπαρ-Νταβίντ, το συνδικάτο του οποίου εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, έκανε έκκληση σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στην απεργία και είπε ότι το αεροδρόμιο Ben Gurion, το βασικό αεροδρόμιο του Ισραήλ, θα πρέπει να κλείσει από τις 8 πμ.

