ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε και δεύτερη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας

«Αν παραδοθεί η Χαμάς, ο πόλεμος ίσως τελειώσει αμέσως», λέει ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ - Τι απαντά η Χαμάς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε και δεύτερη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου © ΕΡΑ
0

Ο στρατός του Ισραήλ έπληξε και δεύτερη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας.

Όπως ανακοίνωσε, ο στρατός βομβάρδισε ακόμη μια πολυώροφη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας, έχοντας προηγουμένως καλέσει τους ενοίκους, αλλά και τους εκτοπισμένους που στεγάζονται σε σκηνές γύρω από αυτήν, να εκκενώσουν την περιοχή.

Των βομβαρδισμών προηγήθηκε η προειδοποίηση από τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του στρατού του Ισραήλ, ο οποίος κάλεσε σε εκκένωση τους κατοίκους του κτιρίου και όσους έμεναν σε σκηνές που βρίσκονται περιμετρικά αυτού, καθώς το Ισραήλ κάλεσε για μία ακόμη φορά τη Χαμάς να παραδοθεί.

Ήταν η δεύτερη προειδοποίηση που εκδόθηκε μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών για το ίδιο κτίριο, αλλά και για τις σκηνές που φιλοξενούν εκτοπισμένες οικογένειες.

«Αν παραδοθεί η Χαμάς, ο πόλεμος ίσως τελειώσει αμέσως»

Το Ισραήλ κάλεσε εκ νέου τη Χαμάς να παραδοθεί την Κυριακή, τα στρατιωτικά πλήγματα ισοπεδώνουν το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι αναζητούν καταφύγιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί αμέσως, εάν η Χαμάς απελευθέρωνε τους υπόλοιπους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και κατέθετε τα όπλα της. «Θα είμαστε περισσότερο από ευτυχείς να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο με πολιτικά μέσα», δήλωσε.

Η απάντηση της Χαμάς

Σε απάντησή του, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ, δήλωσε στο Reuters ότι δεν θα κατέθετε τα όπλα, αλλά θα απελευθέρωνε όλους τους ομήρους, εάν το Ισραήλ συμφωνούσε να τερματίσει τον πόλεμο και να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα, μια στάση που αποτελεί εδώ και καιρό τη θέση της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα»: Η Κομισιόν παίρνει αποστάσεις από τη δήλωση της Ριμπέρα

Διεθνή / «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα»: Η Κομισιόν παίρνει αποστάσεις από τη δήλωση της Ριμπέρα

Η Τερέσα Ριβέρα κατηγόρησε για πρώτη φορά δημόσια το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, προκαλώντας αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ και αποστασιοποίηση της ΕΕ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κάρλο Ακούτις: Πώς γίνεται κάποιος άγιος – και πώς ο πρώτος millennial άγιος το κατάφερε

Διεθνή / Κάρλο Ακούτις: Πώς γίνεται κάποιος άγιος – και πώς ο πρώτος millennial άγιος το κατάφερε

Ο 15χρονος Κάρολο Ακούτις, που πέθανε από λευχαιμία το 2006, αγιοκατατάχθηκε από τον Πάπα Λέοντα. Ακολουθώντας όλα τα στάδια της Καθολικής Εκκλησίας, έγινε ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials
LIFO NEWSROOM
Χάος στο Λονδίνο: 425 συλλήψεις σε διαδήλωση υπέρ της Palestine Action – «Μας χτυπούσαν, μας έφτυναν» λέει η αστυνομία

Διεθνή / Χάος στο Λονδίνο: 425 συλλήψεις σε διαδήλωση υπέρ της Palestine Action – «Μας χτυπούσαν, μας έφτυναν» λέει η αστυνομία

Η αστυνομία καταγγέλλει βία και οι διαδηλωτές μιλούν για καταστολή - Το πρώτο κύμα συλλήψεων σημειώθηκε μόλις 12 λεπτά μετά την επίσημη έναρξη της πορείας
LIFO NEWSROOM
Φωτιά στο κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο: Ο μεγαλύτερος ρωσικός αεροπορικός βομβαρδισμός από την αρχή του πολέμου

Διεθνή / Φωτιά στο κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο: Ο μεγαλύτερος ρωσικός αεροπορικός βομβαρδισμός από την αρχή του πολέμου

Πέρα από την πρωτεύουσα, εκρήξεις συγκλόνισαν την κεντρική πόλη Κρεμεντσούκ, όπου σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, καθώς και την Κριβίι Ριχ, στόχος χτυπημάτων σε υποδομές μεταφορών και πόλης
LIFO NEWSROOM
Ο «influencer του Θεού» γίνεται ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials

Διεθνή / Ο «influencer του Θεού» γίνεται ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials

Ο Ακούτις, που πέθανε από λευχαιμία σε ηλικία μόλις 15 ετών, είχε γίνει γνωστός για την αγάπη του στην τεχνολογία και ιδιαίτερα για τη δημιουργία ιστοσελίδων που κατέγραφαν «θαύματα» με σκοπό τη διάδοση της καθολικής διδασκαλία
LIFO NEWSROOM
 
 