Η στιγμή που το Ισραήλ ισοπεδώνει ένα από τα ψηλότερα κτίρια στην Πόλη της Γάζας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισοπέδωσαν χθες Παρασκευή μεγάλη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, όπου το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μείζονα επίθεση, την 700ή ημέρα του πολέμου με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Στην πόλη της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε πολυκατοικία στο κέντρο, που κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Ανέφερε πως είχε προειδοποιήσει τον πληθυσμό για να περιοριστούν οι απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

«Ο σύζυγός μου είπε πως είδε κατοίκους» της πολυκατοικίας «να πετούν προσωπικά τους αντικείμενα από ψηλότερους ορόφους» και μετά «να φεύγουν πριν από τον βομβαρδισμό. Προτού συμπληρωθεί μισή ώρα από τη διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης, η πολυκατοικία βομβαρδίστηκε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αρέτζ Άχμεντ, 50 ετών, εκτοπισμένη από το βορειοδυτικό τμήμα της πόλης στο νοτιοδυτικό, που πλέον ζει σε σκηνή.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στην πολυκατοικία που έγινε στόχος η Χαμάς είχε εγκαταστήσει «υποδομές για να προετοιμάζονται και να διαπράττονται επιθέσεις» εναντίον μελών του. Πρόσθεσε πως θα εξαπολύει «όλες τις επόμενες ημέρες (...) ακριβή και στοχευμένα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών υποδομών», ιδίως εναντίον πολυκατοικιών. Ο Ιζάτ αρ Ρισκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, απέρριψε κάνοντας λόγο για «προσχήματα» και «ξεδιάντροπα ψέματα» τον ισχυρισμό του Ισραήλ πως το κίνημα χρησιμοποιεί για στρατιωτικούς σκοπούς πολυκατοικίες. Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάρ από την πλευρά του κατηγόρησε το Ισραήλ πως ασκεί, βάζοντας στο στόχαστρο πολυκατοικίες, «πολιτική εξαναγκαστικού εκτοπισμού των αμάχων».

Ο ισραηλινός στρατός, που διαβεβαιώνει πως ελέγχει περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας και το 40% της ομώνυμης πόλης, έχει αναγγείλει πως θα την καταλάβει, καθώς την παρουσιάζει ως το τελευταίο μεγάλο οχυρό της Χαμάς. Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, αναμένει να εκτοπιστούν κάπου «ένα εκατομμύριο» Παλαιστίνιοι, να κινηθούν προς νότια κατεύθυνση.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα το πρωί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν προς μια "ανθρωπιστική ζώνη" που κήρυξε το Ισραήλ, η οποία βρίσκεται νοτιότερα στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς σχεδιάζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Από τώρα, και με στόχο να διευκολυνθεί η αποχώρηση κατοίκων από την πόλη, κηρύσσουμε την (παραλιακή) ζώνη του Αλ Μαουάσι (στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας) ως ανθρωπιστική ζώνη», αναφέρεται σε μήνυμα στα αραβικά "προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί", το οποίο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αβιτσάι Αντραΐ, τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό.

«Επωφεληθείτε της ευκαιρίας για να μετακινηθείτε χωρίς καθυστέρηση προς την ανθρωπιστική ζώνη και να συναντήσετε τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη μεταβεί εκεί», προστίθεται στο κείμενο αυτό, ενώ ο ΟΗΕ υπολογίζει σε περίπου ένα εκατομμύριο τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή της πόλης της Γάζας και προειδοποιεί κατά μιας "καταστροφής" στην περίπτωση επέκτασης των ισραηλινών επιχειρήσεων σε αυτήν.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι η ανθρωπιστική ζώνη στην περιοχή Αλ Μαουάσι της Χαν Γιούνις θα περιλαμβάνει υποδομές, όπως νοσοκομεία εκστρατείας, αγωγοί νερού, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, και προμήθειες τροφίμων.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, New York Times