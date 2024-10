Ισραήλ: «Ο Σινουάρ είναι νεκρός» - Εντολή Νετανιάχου να ενημερωθούν οι οικογένειες των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ενημερωθούν οι οικογένειες των ομήρων ότι ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ είναι νεκρός, αναφέρει το Channel 12, χωρίς να επικαλείται πηγές.

Ο Σινουάρ ήταν ο βασικός «αρχιτέκτονας» της επίθεσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, και διαδέχθηκε στην ηγεσία της Χαμάς, τον Ισμαήλ Χανίγια, που δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη τον Αύγουστο.

Ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία λένε ότι εξακολουθούν να εξετάζουν τα στοιχεία για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα της σορού που εκτιμάται ότι ανήκει στον Σινουάρ. Η αστυνομία του Ισραήλ και οι IDF εξέδωσαν κοινή δήλωση. «Οι οδοντιατρικές φωτογραφίες στάλθηκαν στο ιατρικό εργαστήριο της αστυνομίας όπου γίνονται εξετάσεις DNA. Όταν τελειώσουν, θα είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η εξάλειψή του ή όχι», λένε IDF και αστυνομία.

Νωρίτερα, οι οικογένειες όσων εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους μετά τις αναφορές για την πιθανή δολοφονία του Γιαχία Σινουάρ, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη ούτε από τον ισραηλινό στρατό ούτε από τη Χαμάς. Ωστόσο, κάλεσαν την κυβέρνηση να αξιοποιήσει «αυτό το σημαντικό επίτευγμα σε μια άμεση συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων».

The Hostages Families Forum welcomes the elimination of Hamas leader in Gaza and head of Hamas' political bureau, Yahya Sinwar, who masterminded the greatest massacre our country has ever faced, responsible for the murder of thousands and the abduction of hundreds.



While… pic.twitter.com/okngN9ocdp