Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε «παύση» της δικαστικής μεταρρύθμισης εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων

«Παύση» στη διαδικασία υιοθέτησης της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις που οργανώθηκαν στη χώρα επί του ζητήματος.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Νετανιάχου επεσήμανε πως δεν επιθυμεί να υπάρξει ρήξη του έθνους. «Θέλοντας να προλάβω μια ρήξη στο έθνος, αποφάσισα να καθυστερήσω την δεύτερη και την τρίτη ανάγνωση (σ.σ. του νομοσχεδίου στην Κνεσέτ) ώστε να επιτύχουμε ευρεία συναίνεση» είπε.

Citizens of Israel streamed into the streets today in Tel Aviv to protest against Netanyahu’s efforts to control the country’s judiciary. He has just fired Israel’s Defense minister for not supporting his judicial reform plan.



Protesters held up this banner with images of… pic.twitter.com/qKxEvmssdx — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 26, 2023

Όπως είπε, η οριστική έγκριση των νομοσχεδίων θα αναβληθεί για την επόμενη κοινοβουλευτική σύνοδο, μετά τη γιορτή του εβραϊκού Πάσχα (5-13 Απριλίου), υποχωρώντας έτσι εν μέρει στα αιτήματα της αντιπολίτευσης.

«Υπάρχει μια εξτρεμιστική μειονότητα, έτοιμη να διχάσει το έθνος μας» υποστήριξε ο Νετανιάχου. Υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα πάντα για να βρει μία λύση και προέτρεψε όλες τις πλευρές να δράσουν με υπευθυνότητα.

Israel… right around the world we are witnessing an uprising against dictators that believe they can steal democracy from the citizens… the media doesn’t not want you to see



RESIST 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/aiUim3X9so — Pelham (@Resist_05) March 27, 2023

Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, το Histadrout, το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο του Ισραήλ, ματαίωσε τη γενική απεργία που είχε κηρύξει νωρίτερα.

CHAOS IN ISRAEL:

- Large protest in Israel - 700,000 people are actively protesting (growing).

- The IDF have raised their "alert" due to the loss of control within the country.

- General strike declared.

- PM Netanyahu fired Defense Minister Gallant. pic.twitter.com/LHAxxe5luG — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) March 26, 2023

Με πληροφορίες από Reuters/AFP/ΑΠΕ