Ισραήλ: «Ο Ερντογάν σφάζει Κούρδους και ο Γκουτέρες δεν λέει τίποτα»

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ με ανάρτησή του στα social media επιτέθηκε στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την σιωπή του στους τουρκικούς βομβαρδισμούς στη βόρεια Συρία.

Ο Κατζ χαρακτήρισε δικτάτορα τον Ερντογάν και αναρωτήθηκε γιατί δεν υπάρχει καταγγελία κατά του Τούρκου προέδρου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο Ερντογάν σφάζει Κούρδους και ο κόσμος σιωπά. Ο δικτάτορας από την Άγκυρα βομβαρδίζει αθώους Κούρδους πολίτες στη βόρεια Συρία, και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δεν λέει τίποτα. Πού είναι η έκκληση για κατάπαυση του πυρός και επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας; Πού είναι η ανησυχία για τα δικαιώματα των Κούρδων και η καταγγελία κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης; Όταν το Ισραήλ ενεργεί σε αυτοάμυνα εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων, ο Γκουτέρες επιτίθεται συνεχώς, αλλά όταν ο αντισημίτης φίλος του διαπράττει εγκλήματα πολέμου, απλά εξαφανίζεται. Το αποκορύφωμα της υποκρισίας».

Σε νεότερη ανάρτηση ο Ισραέλ Κατζ επιτέθηκε και πάλι στον Αντόνιο Γκουτέρες με αφορμή τον θάνατο ενός εργαζομένου στον ΟΗΕ.

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, που έχει κηρυχθεί persona non grata στο Ισραήλ, έχει φτάσει σε νέα ύψη υποκρισίας και αναλγησίας. Χθες το βράδυ, θρήνησε για την εξόντωση του «συναδέλφου τους της UNRWA» από τις δυνάμεις των IDF στη Γάζα.

Ποιον ακριβώς θρηνεί; Τον Mohammad Abu Itiwi, διοικητή της μονάδας Nukhba του τάγματος Al-Bureij, ο οποίος ηγήθηκε της σφαγής στο καταφύγιο στο Re'im στις 7 Οκτωβρίου, και του οποίου τα στοιχεία αποκαλύφθηκαν χθες από τον εκπρόσωπο των IDF.

Ο Γκουτέρες και ο UNRWA είναι συνένοχοι σε εγκλήματα πολέμου» υποστήριξε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

