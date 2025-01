Ισραήλ: Νέα επίθεση με μαχαίρι στο Τελ Αβίβ - Νεκρός ο δράστης

Νέα επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σήμερα στο Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα άτομα να τραυματιστούν.

Οι τραυματίες είναι τέσσερις και ο ένας είναι σοβαρά ενώ ο δράστης της επίθεσης σκοτώθηκε, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom (MDA). «Ο τρομοκράτης εξοντώθηκε» δήλωσε η Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, σε ανακοίνωση.

Το νοσοκομείο Ισιλόφ του Τελ Αβίβ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι εισήχθησαν τέσσερις άνθρωποι που έφεραν τραύματα από μαχαίρι. «Ο ένας εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση με τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό, και μεταφέρθηκε στο χειρουργείο».

One of the settlers injured in the "Tel Aviv" operation is an Israeli soldier whose hand was partially amputated and was injured in the battles against the resistance in Gaza, according to Hebrew media.



