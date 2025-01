Πώς έγινε η επίθεση στο Τελ Αβίβ: Ένοπλος Ισραηλινός σκότωσε τον δράστη

Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι τραυμάτισε έναν άνθρωπο το απόγευμα στο κέντρο του Τελ Αβίβ πριν «εξουδετερωθεί» από τα πυρά ένοπλου πολίτη, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ένας οπλισμένος με μαχαίρι τρομοκράτης μαχαίρωσε πολίτη. Ένοπλος πολίτης που βρέθηκε κοντά στο σημείο άνοιξε πυρ και εξουδετέρωσε τον τρομοκράτη», διευκρινίζεται στην αστυνομική ανακοίνωση. «Ο δράστης εξουδετερώθηκε» τόνισε, από την αρχή, η αστυνομία.

Η υπηρεσία Magen David Adom (MDA), ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι ο 30χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο. Το θύμα της επίθεσης δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, αν και τραυματίστηκε σοβαρά.

Δράστης είναι ένας 19χρονος από την Παλαιστίνη και θύμα της επίθεσης ένας άνδρας από το Ισραήλ. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης καταγόταν από την Τουλκαρέμ της Δυτικής Όχθης και βρισκόταν παράνομα στο Ισραήλ.

🚨BREAKING: A terrorist carried out a stabbing attack in Tel Aviv and was neutralized by gunfire. A 30-year-old man was moderately injured and taken to hospital. This is the reality of our lives alongside the Damned terrorists. pic.twitter.com/79UF5pya7B