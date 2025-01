Επίθεση στο Τελ Αβίβ: Η στιγμή που ο δράστης μαχαιρώνει άτομα σε μαγαζί

Βίντεο από την στιγμή της αιματηρής επίθεσης στο Τελ Αβίβ δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το βίντεο είναι από κάμερα σε μαγαζί. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης καταγόταν από την Τουλκαρέμ της Δυτικής Όχθης και βρισκόταν παράνομα στο Ισραήλ.

CCTV video of the stabbing attack in Tel Aviv. pic.twitter.com/s81LGoLqEQ