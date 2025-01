Το Ισραήλ κοινοποιεί φωτογραφίες 33 ομήρων που αναμένει να απελευθερωθούν από την Χαμάς

Το Ισραήλ κοινοποίησε, πριν από λίγο, φωτογραφίες των 33 ομήρων που πιστεύει ότι θα απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η κυβέρνηση δημοσίευσε τα ονόματα στον λογαριασμό της στο Χ. Μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, η τύχη σχεδόν 100 ομήρων που κρατήθηκαν από τη Χαμάς παραμένει άγνωστη.

Ενώ ορισμένοι σκοτώθηκαν, άλλοι διασώθηκαν από τις δυνάμεις των IDF ή επέστρεψαν στην πατρίδα τους στο πλαίσιο ανταλλαγής, πολλοί εξακολουθούν να αγνοούνται.

