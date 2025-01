Γάζα: Αυτές είναι οι τρεις γυναίκες που θα απελευθερώσει σήμερα η Χαμάς

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στους μεσολαβητές τα ονόματα τριών γυναικών ομήρων που κρατά στη Λωρίδα της Γάζας και οι οποίες θα αφεθούν ελεύθερες σήμερα.

Σύμφωνα με τον Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κάσαμ – η ένοπλή πτέρυγα της Χαμάς--, πρόκειται για τη Ρόμι Γκονέν, 24 ετών, τη Βρετανοϊσραηλινή Έμιλι Νταμάρι, 28 ετών και τη Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ, 31 ετών.

NEW: Hamas spokesman Abu Ubaida releases list of Israeli hostages to be freed today:



Romy Gonen (24)

Emily Damari (28)

Doron Shtenber Khir (31) pic.twitter.com/hBR6Fs5uRa