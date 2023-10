Ισραηλινός στρατός: «Περνάμε στο επόμενο στάδιο του πολέμου στη Γάζα»

Ο στρατός του Ισραήλ περνάει στο «επόμενο στάδιο του πολέμου» στη Γάζα, ανέφερε σε μήνυμά του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Χέρτσι Χαλέβι.

Ο Χέρτσι Χαλέβι, προχώρησε στην ανακοίνωση πριν από λίγο καθώς οι χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στη Γάζα.

«Αυτός ο πόλεμος έχει στάδια και σήμερα προχωράμε στο επόμενο. Οι δυνάμεις μας επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο έδαφος στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Χαλέβι.

Οι κάτοικοι της Γάζας ενημερώθηκαν ότι «το παράθυρο να μετακινηθούν κλείνει» καθώς τους δόθηκε εντολή να «κινηθούν νότια για τη δική σας ασφάλεια». Οι ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν σε διοικητικά στελέχη της Χαμάς, είπε ενώ τόνισε ότι στην περιοχή επιχειρούν οι καλύτεροι στρατιώτες του Ισραήλ.



«Για να εξολοθρεύσουμε τον εχθρό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να εισέλθουμε στο έδαφός του με τη βία» τόνισε.

την ίδια ώρα οι υπηρεσίες ίντερνετ και κινητής τηλεφωνίας στη Γάζα κατέρρευσαν χθες το απόγευμα, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τους βομβαρδισμούς στόχων στην πόλη της Γάζας.

Εν τω μεταξύ, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υποστήριξε με συντριπτική πλειοψηφία ένα ψήφισμα που συντάχθηκε από αραβικά κράτη όπου ζητούσε την άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα και απαίτησε πρόσβαση βοήθειας στη Γάζα και προστασία των αμάχων. ΗΠΑ και Ισραήλ άσκησαν βέτο.

A statement from LTG Herzi Halevi.



“The objectives of this war require a ground operation - the best soldiers are now operating in Gaza.” pic.twitter.com/KUGj6cG4Ke