Ισραήλ: Διαδηλωτές ζητούν από τον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία για τη Γάζα

Κινητοποιήσεις, που στοχεύουν στο να ασκήσουν πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να συνάψει μια συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων, πραγματοποιούνται σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με τους διαδηλωτές να κλείνουν δρόμους και να συγκεντρώνονται έξω από σπίτια υπουργών.

Οι διαδηλώσεις άρχισαν στις 06:29 το πρωί τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, ακριβώς τη χρονική στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, όπως μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις κατέκλυσαν τους δρόμους, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία εν ώρα αιχμής σε μεγάλους οδικούς άξονες σε ολόκληρη τη χώρα. Έβαλαν φωτιά σε λάστιχα αυτοκινήτων στην κεντρική λεωφόρο που συνδέει το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ, προτού η αστυνομία ανοίξει τον δρόμο.

Protests are taking place all over Israel Protesters demand early elections and decisive action to free hostages in Gaza. pic.twitter.com/pPylWCSjcu

Μικρές ομάδες διαδηλωτών, που κρατούσαν μεγάφωνα και πανό, συγκεντρώθηκαν επίσης έξω από τις κατοικίες υπουργών και βουλευτών του κυβερνητικού συνασπισμού. «Πλήρης αποτυχία! Πλήρης αποτυχία!», φώναζαν διαδηλωτές έξω από το σπίτι του υπουργού Ρον Ντέρμερ, στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Στο κιμπούτζ Ορ Χάνερ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, οι διαδηλωτές κρέμασαν ένα μαύρο μπαλόνι για κάθε άνθρωπο που σκοτώθηκε στην επίθεση και ένα κίτρινο μπαλόνι για κάθε όμηρο που παραμένει κρατούμενος στη Γάζα. Ορισμένοι Ισραηλινοί διαφωνούν με τα αιτήματα των διαδηλωτών και ασκούν, από την πλευρά τους, πιέσεις στον επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης Μπενιαμίν Νετανιάχου να απορρίψει μια συμφωνία και να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εωσότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι της χώρας.

Χθες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Ισραήλ, καλώντας την κυβέρνηση να εξασφαλίσει μια συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς προκειμένου να διευκολύνει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

