To Ισραήλ διαβεβαιώνει τις ΗΠΑ ότι δεν θα βομβαρδίσει πετρέλαια ή πυρηνικά του Ιράν

Το Ισραήλ διαβεβαίωσε τις ΗΠΑ ότι η απάντηση στην πυραυλική επίπθεση της Τεχεράνης της 1ης Οκτωβρίου θα περιοριστεί σε στρατιωτικούς στόχους και όχι σε πετρελαϊκές ή πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, σύμφωνα δηλώσεις αξιωματούχων που επικαλούνται τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενημέρωσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι θα αποφύγει να πλήξει τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού και παραγωγής πετρελαίου του Ιράν, μια κίνηση που μπορεί να μειώσει την άμεση πιθανότητα ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή του στο χτύπημα των πυρηνικών και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης, συζήτησε τα σχέδια του Ισραήλ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια απόρρητης τηλεφωνικής επικοινωνίας την περασμένη εβδομάδα. Σε αυτή τη συνομιλία, ο Νετανιάχου μετέφερε στον Μπάιντεν το σχέδιό του να πλήξει στρατιωτικούς στόχους, δήλωσε αξιωματούχος στους New York Times.

Tο Ισραήλ συμφώνησε να επικεντρώσει την επόμενη επίθεσή του σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν αντί σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν ή τις προσπάθειές του για εμπλουτισμό ουρανίου. Η κυβέρνηση Μπάιντεν πιστεύει ότι αν το Ισραήλ χτυπήσει τέτοιους ευαίσθητους στόχους, θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια δραματική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τη στιγμή που το Ισραήλ βρίσκεται ήδη σε πόλεμο στη Γάζα και τον Λίβανο.

Αν και πιστεύεται ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, μια ισραηλινή απάντηση θα μπορούσε να είναι μεγάλης κλίμακας, ωθώντας ενδεχομένως το Ιράν να συνεχίσει τον κύκλο των επιθέσεων. Και οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι διαβεβαιώσεις προς την Ουάσινγκτον, τις οποίες μετέδωσε πρώτη η Washington Post, αφορούν μόνο την επόμενη επίθεση του Ισραήλ του κατά του Ιράν - που σημαίνει ότι το Τελ Αβίβ θα μπορούσε να επιδιώξει πιο «φιλόδοξους» στόχους σε μελλοντικούς γύρους μαχών.

Ακόμη και αν αποφύγει τους ιρανικούς χώρους πυρηνικού εμπλουτισμού και πετρελαίου, το Ισραήλ θα μπορούσε να πλήξει ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών, χώρων αποθήκευσης και εργοστασίων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και στρατιωτικών βάσεων και κυβερνητικών κτιρίων, σύμφωνα με δύο ισραηλινούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη διαδικασία σχεδιασμού, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν στρατιωτικά θέματα.

Απαντώντας στο δημοσίευμα της Washington Post, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα εξετάσει τις απόψεις των ΗΠΑ, αλλά τελικά θα αποφασίσει την απάντησή του για την ιρανική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου με βάση τα δικά του εθνικά συμφέροντα. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξακολουθούν να συντονίζονται στενά με το Ισραήλ καθώς αποφασίζει πώς θα απαντήσει.

«Ακούμε τις απόψεις των ΗΠΑ, αλλά θα λάβουμε τις τελικές μας αποφάσεις με βάση τα εθνικά μας συμφέροντα», έγραψε το γραφείο του Νετανιάχου στο Χ.

