Η Χαμάς καταγγέλλει πως το Ισραήλ βομβάρδισε καταυλισμό προσφύγων στη Ράφα - Τουλάχιστον 30 νεκροί

Τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων, στην περιοχή στη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ η κυβέρνηση της Χαμάς.

Οι βομβαρδισμοί «προκάλεσαν τον θάνατο 30 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες τραυματίες», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας επιβεβαίωσε τα ισραηλινά πλήγματα σε αυτήν την περιοχή όπου, σύμφωνα με την υπηρεσία, διαμένουν περίπου 100.000 άνθρωποι, εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, λόγω του πόλεμο του Ισραήλ. Σύμφωνα με την υπηρεσία, 50 είναι οι νεκροί και οι τραυματίες.

Βίντεο που μεταδίδονται στα social media δείχνουν τεράστιες φλόγες να έχουν κυριεύσει τον καταυλισμό, ενώ καίγονται σκηνές και άνθρωποι τρέχουν να σωθούν.

URGENT: One day after the ICJ ordered Israel to cease its aggression on Rafah, Israel bombs tents sheltering hundreds of displaced Palestinians in the city, setting the make-shift camp on fire. A follow-up video reveals an unspeakable massacre in which scores of innocent… pic.twitter.com/fPiq3OWTyV