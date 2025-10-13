Ισραήλ: Αυτοί είναι οι πρώτοι 7 όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς

Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι επτά όμηροι της Χαμάς το πρωί της Δευτέρας (13/10).

Τα ονόματά τους ανακοινώθηκαν από έναν ομιλητή στην Πλατεία Ομήρων, προκαλώντας έντονες ζητωκραυγές στο άκουσμά τους.

Οι επτά όμηροι που απελευθερώθηκαν κατά το πρώτο κύμα και παρελήφθησαν από τον Ερυθρό Σταυρό, είναι- σύμφωνα με δημοσιεύματα- οι:

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν,

Ματάν Άνγκρεστ,

Άλον Οχέλ,

Όμρι Μιράν,

Εϊτάν Μορ

Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

Οι υπόλοιποι 13 Ισραηλινοί όμηροι είναι στο δεύτερο κύμα απελευθέρωσης στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο κέντρο της λωρίδας της Γάζας, όπως μετέδωσε ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Channel 12.

Οι 1.966 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα, έχουν όλοι επιβιβαστεί σε λεωφορεία σε ισραηλινές φυλακές, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που συμμετέχει στην επιχείρηση.

Οι 1.716 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα που κρατούνταν από το Ισραήλ, αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο. Επίσης 250 Παλαιστίνιοι, οι οποίοι εξέτιαν ποινές ισοβίων σε ισραηλινές φυλακές, πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και το εξωτερικό, πρόσθεσε μιλώντας στο Reuters η ίδια πηγή.

Ισραήλ: Ποιοι είναι οι πρώτοι 7 όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών

Οι δίδυμοι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών σήμερα, απήχθησαν από τη συνοικία των νέων του κιμπούτς Κφαρ Αζά, που πυρπολήθηκε από τους μαχητές της Χαμάς. Τα δύο αδέλφια, που ήταν αχώριστα, εργάζονταν μαζί στον κλάδο της μουσικής παραγωγής. Είναι οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Λίβερπουλ. Οι γονείς και ο μεγαλύτερος αδελφός τους επέζησαν από την επίθεση.

Ματάν Άνγκρεστ, 22 ετών

Υπαξιωματικός, ο Ματάν Άνγκρεστ συνελήφθη στο άρμα μάχης του κοντά στη Λωρίδα της Γάζας αφού προσπάθησε να σταματήσει τη διείσδυση των μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος κοντά στη βάση Ναχάλ Οζ. Τα υπόλοιπα τρία μέλη του πληρώματος του άρματος σκοτώθηκαν και τα πτώματα δύο από αυτούς παραμένουν ακόμη στη Γάζα. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η οικογένειά του τον Απρίλιο του 2025, βλέπει κανείς τη στιγμή που απάγεται από το άρμα του. Ο Ματάν Άνγκρεστ, με καταγωγή από το Κίριατ Μπιάλικ, στο βόρειο Ισραήλ, είναι οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Μακάμπι Χάιφα. Η οικογένειά του σχεδίαζε ένα ταξίδι στο Ντουμπάι για να γιορτάσει το επικείμενο τέλος της στρατιωτικής θητείας του.

Άλον Οχέλ, 24 ετών

Ταλαντούχος πιανίστας, ο Αλόν Οχέλ, που επρόκειτο να ξεκινήσει σπουδές μουσικής στην περίβλεπτη σχολή Rimon de Ramat Hasharon (κεντρικά), είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Ασία μερικές εβδομάδες προτού απαχθεί στο φεστιβάλ Nova. Συνελήφθη όμηρος σε ένα καταφύγιο στον δρόμο 232 που συνδέει τα κιμπούτς κοντά στη Γάζα, μαζί με άλλους τρεις νεαρούς άνδρες. Ζει στη Λαβόν, ένα χωριό στο βόρειο Ισραήλ, και έχει επίσης σερβική και γερμανική υπηκοότητα. Η οικογένεια του Αλόν Οχέλ δήλωσε τον Φεβρουάριο του 2025 ότι είχε λάβει μια πρώτη απόδειξη ότι είναι ζωντανός, χάρη σε μαρτυρίες άλλων κρατουμένων που είχαν απελευθερωθεί πρόσφατα. "Είναι προφανές ότι ο Αλόν έχει χάσει την όραση από το δεξί μάτι, και εμφανίζεται σκελετωμένος και θλιμμένος", δήλωσαν οι γονείς του μετά τη δημοσιοποίηση από τη Χαμάς βίντεο του γιου τους τον Σεπτέμβριο.

Όμρι Μιράν, 48 ετών

Μασέρ-θεραπευτής, που έχει επίσης ουγγρική υπηκοότητα, ο Όμρι Μιράν απήχθη στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ, όπου διέμενε, μπροστά στη σύζυγό του Λιτσάι Μιράν-Λαβί και στα δύο κοριτσάκια τους, που αφέθηκαν ελεύθερες. Ο πατέρας του, ο Ντανί Μιράν, αφήνει γενειάδα εν αναμονή της επιστροφής του γιου του, αφότου τον είδε, με γενειάδα, σε ένα βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς τον Απρίλιο του 2024, λέγοντας ότι αν ο γιος του δεν μπορεί να ξυριστεί, δεν θα ξυριστεί ούτε κι ο ίδιος. Μιλώντας προφανώς υπό καταναγκασμό, ο Όμρι Μιράν περιέγραφε στο βίντεο αυτό μια «δύσκολη κατάσταση» λόγω των «πολλών βομβαρδισμών» του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Έλεγε πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να ξαναβρεθεί με την οικογένειά του για την επέτειο της ίδρυσης του εβραϊκού κράτους στις 14 Μαΐου. Επανεμφανίστηκε σε ένα άλλο βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς στις 23 Απριλίου 2025.

Εϊτάν Μορ, 25 ετών

Ο μεγαλύτερος από οκτώ αδέλφια μιας θρησκευόμενης οικογένειας που διαμένει στον οικισμό Κιριάτ Άρμπα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Εϊτάν Μορ ήταν στο Nova ως φύλακας μαζί με φίλους. Ο πατέρας του Τζβίκα Μορ είναι ο ιδρυτής του Φόρουμ της Ελπίδας, μιας συλλογικότητας γονέων ομήρων που αντιτίθενται σε κάθε συμφωνία με τη Χαμάς και απαιτούν από τις ισραηλινές αρχές να ασκήσουν περισσότερη στρατιωτική πίεση προκειμένου η Χαμάς να συνθηκολογήσει και να απελευθερώσει τους ομήρους. Ο Εϊτάν Μορ εργαζόταν σε ένα καφέ στην Ιερουσαλήμ και ονειρευόταν να ανοίξει το δικό του εστιατόριο. Διατηρούσε επαφή με τους γονείς του αν και είχε πάρει αποστάσεις από τη θρησκεία.

Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ, 24 ετών

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ συμμετείχε με τρεις φίλους στο πρώτο του ρέιβ πάρτυ όταν απήχθη στο φεστιβάλ Nova. Η οικογένειά του έμαθε γρήγορα την απαγωγή του βλέποντας ένα βίντεο με εκείνον και τον καλύτερο φίλο του Εβιατάρ Νταβίντ, με τα χέρια δεμένα σε μια σήραγγα στη Γάζα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός ομήρου που απελευθερώθηκε τον Ιούνιο στη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού, οι δεσμοφύλακές τους τούς κακομεταχειρίστηκαν. Ο Γκάι και ο Εβιατάρ Νταβίντ εμφανίστηκαν τον Φεβρουάριο σε βίντεο της Χαμάς να παρακολουθούν ένα από τα σκηνικά απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα προτού κλειστούν στο αυτοκίνητο, εκλιπαρώντας να αφεθούν ελεύθεροι. Εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς στις 5 Σεπτεμβρίου μαζί με έναν άλλο όμηρο, τον Αλόν Οχέλ, σε μια σήραγγα. Ο Γκάι, που λάτρευε την Ιαπωνία, έμαθε ιαπωνικά για να ταξιδέψει εκεί μια μέρα. Εργαζόταν στον κλάδο της πληροφορικής.