Τα ξημερώματα της Δευτέρας η απελευθέρωση των ομήρων – Ο Τραμπ θα τους υποδεχθεί στο Ισραήλ

LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να υποδεχθεί τους Ισραηλινούς ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν από τη Χαμάς, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στο NBC.

«Δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τη στιγμή που θα απελευθερωθούν, αλλά έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος θα τους υποδεχθεί», είπε ο Βανς, διευκρινίζοντας ότι η απελευθέρωση αναμένεται οποιαδήποτε στιγμή έως το πρωί της Δευτέρας.

Η επίσκεψη Τραμπ στο Ισραήλ είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα το πρωί, πριν μεταβεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου για τη Διεθνή Διάσκεψη Ειρήνης, στην οποία θα προεδρεύσει μαζί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι.

Το Ισραήλ έτοιμο να παραλάβει τους ομήρους

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ ότι το Ισραήλ είναι «έτοιμο από το βράδυ του Σαββάτου» να παραλάβει τους ομήρους.

«Απέχουμε λίγες ώρες από την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι 20 ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό νωρίς το πρωί της Δευτέρας και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, στη στρατιωτική βάση Ρεΐμ.

Οι σοροί των νεκρών ομήρων θα μεταφερθούν σε φέρετρα καλυμμένα με ισραηλινές σημαίες και θα οδηγηθούν σε ιατροδικαστικό κέντρο για ταυτοποίηση.

Καθυστερήσεις και νέες διαπραγματεύσεις

Νωρίτερα, το BBC μετέδωσε ότι η Χαμάς επιδιώκει τελευταίες αλλαγές στη λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από το Ισραήλ, προκαλώντας καθυστερήσεις στην έναρξη της διαδικασίας. Νέος γύρος συνομιλιών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, με τη μεσολάβηση Αράβων αξιωματούχων.

Η οργάνωση έχει προθεσμία έως τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (ώρα Ιερουσαλήμ) να ολοκληρώσει την απελευθέρωση των Ισραηλινών αιχμαλώτων, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές.

Δηλώσεις Χέρτζογκ και Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, μιλώντας ανάμεσα σε συγγενείς των απαχθέντων, είπε ότι «αύριο θα δακρύσουμε και θα υποδεχθούμε τους γιους και τις κόρες μας».

Τόνισε ότι η Χαμάς έχει «πλήρη υποχρέωση» να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον πρόεδρο Τραμπ «για τον καθοριστικό του ρόλο» στη συμφωνία.

Από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαιώθηκε ότι το Ισραήλ «είναι απολύτως προετοιμασμένο για την άμεση παραλαβή όλων των απαχθέντων».

Με πληροφορίες από BBC

