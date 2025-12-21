Παιδιά με καρκίνο από την Ουκρανία στο στόχαστρο δόλιων φιλανθρωπικών εκστρατειών με συνδέσεις σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι δράσεις ενός παγκόσμιου δικτύου απατηλών φιλανθρωπικών εκστρατειών συγκέντρωσης χρημάτων για παιδιά από την Ουκρανία που αντιμετωπίζουν καρκίνο ήλθαν στο φως της δημοσιότητας.

Η εφημερίδα Kyiv Independent εντόπισε ένα διεθνές δίκτυο, το οποίο –όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα– «εκμεταλλεύεται άρρωστα παιδιά από την Ουκρανία για να συγκεντρώσει εκατομμύρια», αποκαλύπτοντας «μια σειρά εταιρειών που εκτείνονται έως τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ».

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας εστιάζουν στην αποκάλυψη ενός δικτύου μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που πραγματοποιούν εκστρατείες μαζικής συγκέντρωσης χρημάτων, ισχυριζόμενες ότι στηρίζουν παιδιά από την Ουκρανία με καρκίνο. Ωστόσο, λιγότερο από το 1% των χρημάτων που συγκεντρώνονται φαίνεται να καταλήγει τελικά στα ίδια τα παιδιά.

Facebook Twitter Μια αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας της εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων του Ντάνιελ σε ένα στιγμιότυπο οθόνης με ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου 2025. (Στιγμιότυπο οθόνης / Dawn of a Child)

Οι οργανώσεις αυτές εδρεύουν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρούν όμως δεσμούς με το Ισραήλ, όπως αποτυπώνεται σε εβραϊκές ονομασίες και σε συνδέσεις με ομώνυμη οργάνωση στη χώρα.

Στις καμπάνιες συγκέντρωσης χρημάτων χρησιμοποιούνται συχνά ψευδή στοιχεία σχετικά με τις διαγνώσεις, το υπόβαθρο, ακόμη και τα ονόματα των παιδιών, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα και την αξιοπιστία των εκστρατειών.

Τα ποσά που συγκεντρώνονται και το μερίδιο που φθάνει τελικά στα παιδιά

Η οργάνωση Hope for Life, μία από τις βασικές πίσω από αυτές τις καμπάνιες, παραδέχεται ότι το 70% έως 80% των χρημάτων που συγκεντρώνονται δαπανάται για διαφήμιση, αφήνοντας μόνο ένα μικρό ποσοστό για τον υποτιθέμενο σκοπό.

Σύμφωνα με δήλωσή της, τα διαφημιστικά έξοδα για ένα και μόνο παιδί θα μπορούσαν να φτάσουν από 400.000 έως 550.000 δολάρια -ποσό που δεν συνάδει με καθιερωμένες και διαφανείς πρακτικές φιλανθρωπικής χρηματοδότησης και εγείρει ανησυχίες για πιθανή κακή διαχείριση ή κατάχρηση πόρων, όπως επισημαίνει η εφημερίδα.

Με ένα απλό scroll στο Facebook ή το Instagram, μπορεί κανείς να συναντήσει διαφημίσεις που δείχνουν ένα παιδί να κλαίει σε νοσοκομειακό κρεβάτι, συνοδευόμενες από μια «σπαρακτική έκκληση για δωρεές» ώστε να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος του. Το μήνυμα είναι πάντα επείγον, τονίζοντας ότι το παιδί πάσχει από σοβαρή μορφή καρκίνου και χρειάζεται θεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι διαφημίσεις αυτές εμφανίζονται παγκοσμίως και στοχεύουν τοπικά κοινά σε πολλές γλώσσες -από αγγλικά και γερμανικά έως βουλγαρικά, δανικά, τσεχικά, γαλλικά, κροατικά και πολλές ακόμη. Πίσω όμως από τις εικόνες, «η έρευνά μας», γράφουν οι δημοσιογράφοι της Kyiv Independent, «διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονται δεν φτάνει ποτέ στα παιδιά που υποτίθεται ότι βοηθά».

Facebook Twitter Στιγμιότυπα από διάφορες σελίδες εκστρατειών συγκέντρωσης χρημάτων σε διαφορετικές γλώσσες με πρωταγωνιστές παιδιά από την Ουκρανία /kyivindependent.com

Η εφημερίδα εντόπισε αρκετά από τα παιδιά και τους γονείς τους που εμφανίζονται σε αυτές τις καμπάνιες και διαπίστωσε ότι ζουν στην Ουκρανία, χωρίς να υπάρχει σχέδιο να μεταβούν στις ΗΠΑ για θεραπεία. Κάθε οικογένεια έχει λάβει λιγότερα από 2.000 δολάρια από τα 600.000 έως 700.000 δολάρια που υποτίθεται ότι θα συγκεντρώνονταν. Παράλληλα, η έρευνα χαρτογράφησε το δίκτυο που βρίσκεται πίσω από ολόκληρη τη λειτουργία συγκέντρωσης χρημάτων.

«Εκστρατεία για τον 7χρονο Ντάνιελ»

Από τον Ιούλιο του 2025, διαφημίσεις με πρωταγωνιστή ένα 7χρονο αγόρι με το όνομα Ντάνιελ κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Οι διαφημίσεις, που προβάλλονται σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Βουλγαρία και η Λιθουανία, ζητούν βοήθεια για την κάλυψη των εξόδων της θεραπείας του για τον καρκίνο.

Η εκστρατεία έχει στόχο να συγκεντρώσει 585.796 ευρώ (690.000 δολάρια) μέσω PayPal ή απευθείας δωρεών με πιστωτική κάρτα. Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2025, είχε συγκεντρώσει 532.376 ευρώ (622.669 δολάρια) από 15.223 δωρητές.

Το πρώτο στοιχείο που εμφανίζεται στα social media, είναι ένα βίντεο με ένα παιδί να κλαίει ξαπλωμένο σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ λαμβάνει θεραπεία και η μητέρα του προσπαθεί να το παρηγορήσει.

Η σελίδα της εκστρατείας περιλαμβάνει κείμενο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει γραφτεί από τον πατέρα του παιδιού. Σε αυτό περιγράφεται η οδυνηρή ιστορία της μάχης του γιου του με τον καρκίνο και ζητείται η συνεισφορά δωρεών για τη χρηματοδότηση της θεραπείας του στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.

Η εκστρατεία ισχυρίζεται ότι ο Ντάνιελ πάσχει από σπάνιο και επιθετικό καρκίνο του εγκεφάλου, γλοίωμα. Κάθε δωρεά εμφανίζεται δημόσια μαζί με το όνομα του δωρητή και το ποσό που συνεισέφερε, ενώ πολλοί αφήνουν μηνύματα υποστήριξης προς τον Ντάνιελ και την οικογένειά του.

Παρά ταύτα, στα κοινωνικά δίκτυα έχουν εκφραστεί αμφιβολίες για τη νομιμότητα της εκστρατείας.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί στις συγκεκριμένες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων, επισημαίνοντάς τες ως «πιθανή απάτη λόγω ασαφών πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και το ιστορικό των οργανώσεων, ελλιπούς ιατρικής τεκμηρίωσης και έλλειψης διαφάνειας ως προς τη χρήση των δωρεών». Ωστόσο, τα περισσότερα δημοσιεύματα δεν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα παιδιά που εμφανίζονται σε αυτές.

Χρησιμοποιώντας συνδυασμό αντίστροφης αναζήτησης εικόνων και εργαλείων αναγνώρισης προσώπου, η Kyiv Independent αναφέρει ότι εντόπισε 11 παιδιά από την Ουκρανία που είχαν εμφανιστεί σε διεθνείς εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων και επικοινώνησε με τέσσερις οικογένειες. Και οι τέσσερις εξέφρασαν την έκπληξή τους όταν έμαθαν ότι είχαν συγκεντρωθεί τόσο μεγάλα ποσά για τα παιδιά τους, καθώς σχεδόν κανένα από αυτά δεν είχαν λάβει.

Γράφει η ομάδα των δημοσιογράφων που πραγματοποίησαν την έρευνα:

Το αγόρι που εμφανίστηκε στην καμπάνια ως Ντάνιελ αποδείχθηκε ότι ήταν ένα παιδί από την Ουκρανία ονόματι Ντανέιλ. Μιλήσαμε με τη μητέρα του αγοριού, την Κατερίνα Κοτελνίκοβα, η οποία σοκαρίστηκε όταν έμαθε ότι ο γιος της χρησιμοποιούνταν σε μια τέτοια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, καθώς είπε ότι οι περισσότερες πληροφορίες που δόθηκαν για αυτόν ήταν ψευδείς.

Η πραγματική διάγνωση του Ντανέιλ είναι λευχαιμία, όχι διάχυτο γλοιώμα μέσης γραμμής, (όπως αναφερόταν στην εκστρατεία) και λαμβάνει θεραπεία τοπικά στο Τσερνιβτσί, μια πόλη της δυτικής Ουκρανίας. Η οικογένεια δεν αναζητά θεραπεία στις ΗΠΑ, όπως ισχυρίζεται η εκστρατεία.

«Λαμβάνουμε θεραπεία στο Τσερνιβτσί και δεν σκοπεύαμε να πάμε πουθενά. Ευτυχώς, δεν υπάρχει ακόμη τέτοια ανάγκη, παρόλο που η κατάσταση του παιδιού είναι σοβαρή», μας είπε η Κοτελνίκοβα.

Μέσα από την έρευνά μας, βρήκαμε επιπλέον εκστρατείες με άλλα παιδιά από την Ουκρανία που φαίνεται να έχουν φωτογραφηθεί στην ίδια κλινική στο Τσερνιβτσί. Οι ιστορίες φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί με τον ίδιο τρόπο, ισχυριζόμενες ότι αυτά τα παιδιά βρήκαν μια κλινική για θεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και, κατά μέσο όρο, επιδιώκουν να συγκεντρώσουν 650.000 δολάρια.