Σε απεργία πείνας επί 43 ημέρες ακτιβίστρια της Palestine Action - Φόβοι ότι θα πεθάνει στη φυλακή

Προφυλακισμένη εν αναμονή της δίκης της παραμένει η 29χρονη ακτιβίστρια της Palestine Action στο Ηνωμένο Βασίλειο, Τεύτα Χότζα, η οποία βρίσκεται στη 43η ημέρα απεργίας πείνας.

Η οικογένειά της προειδοποιεί ότι η υγεία της επιδεινώνεται ραγδαία και εκφράζει φόβους ότι μπορεί να χάσει τη ζωή της στη φυλακή, αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση. Όπως δήλωσε η μικρότερη αδελφή της, Ράχμα, μιλώντας στο Sky News, η Τεύτα υποφέρει από έντονους πονοκεφάλους, δυσκολίες στην κίνηση και δεν μπορεί πλέον να σταθεί όρθια ούτε για προσευχή.

«Ξέρω ότι έχει ήδη δώσει οδηγίες στους γιατρούς για το τι πρέπει να κάνουν αν καταρρεύσει - ακόμη και αν πεθάνει», είπε η 17χρονη Ράχμα. «Είναι μόλις 29 ετών. Κανείς δεν θα έπρεπε να σκέφτεται κάτι τέτοιο».

Free Britain's Filton24 Prisoners! Palestine Solidarity is Not a Crime!

We denounce the British state's criminal neglect and repression that has driven six Filton24 political prisoners Qesser Zuhrah, Amu Gib, Heba Muraisi, Teuta Hoxha, Kamran Ahmed and Lewie Chiaramello to the…

Palestine Action: Έναν χρόνο σε προφυλάκιση, χωρίς δίκη

Η Τεύτα Χότζα κρατείται προφυλακισμένη εδώ και 13 μήνες, με τη δίκη της να έχει οριστεί για τον Απρίλιο του 2026, ενώ -σύμφωνα με την οικογένειά της- τα αιτήματα αποφυλάκισης με εγγύηση απορρίπτονται συστηματικά. Παρά τη σοβαρή κατάσταση της υγείας της, εξακολουθεί να τηλεφωνεί καθημερινά στη μικρή της αδελφή από τη φυλακή για να τη βοηθά με τα μαθήματα.

«Για μένα είναι σαν μητέρα», λέει η Ράχμα. «Η μητέρα μας πέθανε όταν ήμουν μικρή και εκείνη μεγάλωσε εμένα και τα αδέλφια μου. Ακόμη και από τη φυλακή, με στηρίζει και με βοηθά να διαβάσω».

Η Χότζα είναι μία από τους οκτώ κρατούμενους που συνδέονται με την Palestine Action και πραγματοποιούν απεργία πείνας. Όλοι βρίσκονται σε καθεστώς προφυλάκισης για υποθέσεις που αφορούν φερόμενες εισβολές και φθορές ξένης περιουσίας, αρνούμενοι τις κατηγορίες.

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η παύση λειτουργίας εργοστασίων όπλων στο Ηνωμένο Βασίλειο που προμηθεύουν το Ισραήλ, η άρση του χαρακτηρισμού της οργάνωσης ως τρομοκρατικής, η βελτίωση των συνθηκών κράτησης και η άμεση αποφυλάκιση με εγγύηση.

Οι οικογένειες των απεργών πείνας προειδοποιούν ότι νέοι Βρετανοί πολίτες κινδυνεύουν να πεθάνουν στη φυλακή χωρίς να έχουν καταδικαστεί.

Palestine Action: Η απάντηση της κυβέρνησης

Η βρετανική κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν μπορεί να παρέμβει σε εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις. Ο υφυπουργός αρμόδιος για τις φυλακές, λόρδος Τίμσον, τόνισε ότι οι αποφάσεις για την προφυλάκιση λαμβάνονται από ανεξάρτητους δικαστές και ότι οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση θα ήταν «αντισυνταγματική και ακατάλληλη».

Εκπρόσωπος των φυλακών HMP Peterborough ανέφερε ότι όλοι οι κρατούμενοι διαχειρίζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι υπάρχουν διαθέσιμα κανάλια για την υποβολή παραπόνων.

Με πληροφορίες από Sky News

