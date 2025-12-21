Μέγαρο των Ηλυσίων: Υπάλληλος κατηγορείται ότι έκλεψε ασημικά και πορσελάνες, αξίας έως και 40.000 ευρώ

Άνδρας που εργαζόταν στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεψε ασημικά και πορσελάνες.

Οι ερευνητές συνέλαβαν τον άνδρα που ήταν ο υπεύθυνος των ασημικών της προεδρικής κατοικίας και δύο φερόμενους συνεργούς του την περασμένη εβδομάδα. Κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν τα αντικείμενα από την επίσημη παρισινή κατοικία του Γάλλου προέδρου και επιχείρησαν να τα πουλήσουν μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων.

Ο επικεφαλής του προσωπικού του Μεγάρου ειδοποίησε τις αρχές για την εξαφάνιση των αντικειμένων, ορισμένα από τα οποία θεωρούνται στοιχεία της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συνολική τους αξία εκτιμάται έως και τις 40.000 ευρώ (35.000 λίρες).

Τα περισσότερα αντικείμενα προέρχονταν από το Εργοστάσιο Πορσελάνης των Σεβρών στο Παρίσι, ένα φημισμένο εργοστάσιο πορσελάνης που ανήκει στο γαλλικό κράτος από το 1759. Οι έρευνες στράφηκαν προς το προσωπικό του Μεγάρου των Ηλυσίων όταν εργαζόμενοι του εργοστασίου αναγνώρισαν ορισμένα από τα αγνοούμενα αντικείμενα σε ιστοσελίδες πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων.

Οι φερόμενες κλοπές αποτελούν μια δυσάρεστη συνέχεια σε μια σειρά ληστειών από το Λούβρο και άλλα γαλλικά μουσεία τους τελευταίους μήνες, οι οποίες έχουν προκαλέσει ανησυχία για ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας στα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας.

Ο ρόλος του υπευθύνου ασημικών περιλαμβάνει τη φύλαξη και τη φροντίδα επιτραπέζιων σκευών και παρόμοιων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται από προέδρους, επισκέπτες βασιλείς και άλλους αξιωματούχους. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι τα αρχεία απογραφής που τηρούσε ο συλληφθείς έδιναν την εντύπωση ότι σχεδίαζε μελλοντικές κλοπές.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο λογαριασμός του συλληφθέντα σε μια ιστοσελίδα περιλάμβανε ένα πιάτο με τη σφραγίδα «Γαλλική Πολεμική Αεροπορία» και σταχτοδοχεία με την ένδειξη «Εργοστάσιο Σεβρών» — αντικείμενα που συνήθως δεν διατίθενται στο ευρύ κοινό.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ανέκτησαν περίπου 100 αντικείμενα από το σπίτι του, το όχημά του και το προσωπικό του ντουλάπι, μεταξύ των οποίων πορσελάνες των Σεβρών, ένα αγαλματίδιο του René Lalique, ποτήρια σαμπάνιας Baccarat και χάλκινα σκεύη μαγειρικής.

Ο υπεύθυνος ασημικών και οι φερόμενοι συνεργοί του εμφανίστηκαν στο δικαστήριο στις 18 Δεκεμβρίου και θα δικαστούν στις 26 Φεβρουαρίου. Οι τρεις τέθηκαν υπό δικαστική επιτήρηση, τους απαγορεύτηκε να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, να εμφανίζονται σε χώρους δημοπρασιών και να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, μετέδωσε το Associated Press.

Τα ανακτηθέντα αντικείμενα επιστράφηκαν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Με πληροφορίες από Guardian