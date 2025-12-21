Η Ρωσία λέει πως η Ευρώπη δεν βοηθάει στο να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία

Η Ρωσία ασκεί νέα κριτική στις προσπάθειες της Ευρώπης και της Ουκρανίας να τροποποιήσουν τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν βελτιώνουν τις προοπτικές για ειρήνη.

Ο κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους την Κυριακή ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στο σχέδιο της Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να παρατείνουν τη σύγκρουση.

«Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις που οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί έχουν καταθέσει ή προσπαθούν να καταθέσουν σίγουρα δεν βελτιώνουν το έγγραφο και δεν ενισχύουν τη δυνατότητα επίτευξης μακροπρόθεσμης ειρήνης», είπε ο Ουσακόφ, προσθέτοντας ότι δεν έχει δει τις ακριβείς προτάσεις και ότι η κριτική του «δεν αποτελεί πρόβλεψη».

Οι ουκρανικές δυνάμεις δίνουν μάχη απέναντι σε μια απόπειρα ρωσικής διάσπασης στο χωριό Γκραμπόφσκε, στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι, σύμφωνα με την κοινή επιχειρησιακή δύναμη της Ουκρανίας. Διέψευσαν αναφορές ότι ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το κοντινό χωριό Ριάσνε.

Ο Συνήγορος του Πολίτη της Ουκρανίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι ρωσικές δυνάμεις μετέφεραν βίαια περίπου 50 ανθρώπους από το Γκραμπόφσκε στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Reuters, επικαλούμενο έξι πηγές με γνώση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η αμερικανική αντικατασκοπεία εκτιμά ότι ο Πούτιν παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που ανήκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση.

Την περασμένη εβδομάδα ο Πούτιν αποκάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες «γουρουνάκια» και δήλωσε ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της είτε μέσω διπλωματίας είτε με τη βία.

Ωστόσο, οι επικεφαλής διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποιούν συνομιλίες με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμιτρίεφ στο Μαϊάμι, θεωρώντας ότι μια ειρηνευτική συμφωνία ενδέχεται να είναι κοντά.

Ο Ντμιτρίεφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες του Σαββάτου προχώρησαν «εποικοδομητικά» και θα συνεχιστούν την Κυριακή. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι ενδέχεται να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες προχωρούν «αρκετά γρήγορα» και ότι οι διαπραγματευτές του στη Φλόριντα συνεργάζονται με την αμερικανική πλευρά. Η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε επίσης ξεχωριστές συναντήσεις στις ΗΠΑ με Αμερικανούς και Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Ο Ζελένσκι στήριξε αμερικανική πρόταση για τριμερείς συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα, εφόσον αυτές διευκολύνουν ανταλλαγές αιχμαλώτων και άλλους όρους. Ωστόσο, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι μια τέτοια πρόταση για τριμερείς συνομιλίες δεν έχει συζητηθεί σοβαρά.

Η Γαλλία χαιρέτισε αναφορές ότι ο Πούτιν εμφανίζεται ανοιχτός σε συνομιλίες με τον Εμανουέλ Μακρόν.

«Μόλις η προοπτική εκεχειρίας και ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων γίνει πιο σαφής, καθίσταται και πάλι χρήσιμο να μιλήσουμε με τον Πούτιν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Γάλλου προέδρου. «Είναι θετικό ότι το Κρεμλίνο συμφωνεί δημόσια με αυτή την προσέγγιση».

Ο Πούτιν άφησε να διαφανεί αυτή η χειρονομία καλής θέλησης αφού οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Παρασκευή να διαθέσουν 90 δισ. ευρώ (79 δισ. λίρες) στην Ουκρανία, για να στηρίξουν την οικονομία της και τη στρατιωτική της εκστρατεία εναντίον των ρωσικών δυνάμεων, ενόψει της τέταρτης επετείου της πλήρους εισβολής της Μόσχας το 2022.

Τέλος, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν μια εξέδρα άντλησης πετρελαίου και άλλες εγκαταστάσεις στο πετρελαϊκό κοίτασμα Φιλανόφσκι της Ρωσίας στην Κασπία Θάλασσα, σε απόσταση άνω των 700 χιλιομέτρων από τα πλησιέστερα σύνορα της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πενήντα Ουκρανοί κάτοικοι απήχθησαν από ρωσικά στρατεύματα και μεταφέρθηκαν στη Ρωσία