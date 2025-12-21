Anok Yai: Το μοντέλο της χρονιάς διαγνώστηκε με συγγενή ανωμαλία σε καρδιά και πνεύμονες

Σε χειρουργική επέμβαση στους πνεύμονες υπεβλήθη το μοντέλο Anok Yai, η οποία έκανε γνωστό με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως πάσχει από μια συγγενή ανωμαλία που επηρεάζει τα όργανά της.

Η Anok Yai, μεταξύ άλλων, έγραψε πως ανακάλυψε τυχαία ότι νοσεί από μια συγγενή ανωμαλία, η οποία εντοπίζεται και επιδρά κυρίως στην καρδία και τσους πνεύμονές της.

Τον τελευταίο χρόνο, το, για χρόνια, ασυμπτωματικό πρόβλημα της, μετατράπηκε σε μια κατάσταση με ακραία συμπτώματα, όπως βήχα, αίμα, πόνο στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή που επηρέασαν την υγεία της. Η Anok Yai, ανέφερε πως την Παρασκευή (19/12) προχώρησε σε μια απόλυτα επιτυχημένη ρομποτική επέμβαση στους πνεύμονές της.

Anok Yai: Η ανάρτηση για το πρόβλημα υγεία της

«Για τον περασμένο χρόνο, έχω περάσει αυτήν τη σιωπηλή μάχη.

Ανακάλυψα τυχαία ότι είχα μία συγγενή ανωμαλία που καταπονεί την καρδιά μου και καταστρέφει αργά τους πνεύμονές μου.

Αυτό που ξεκίνησε ως κάτι ασυμπτωματικό για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, μετατράπηκε σε έναν επίμονο βήχα, που εξελίχθηκε σε πόνο στο στήθος, επεισόδια που έβγαζα αίμα από το βήχα, και στιγμές που δυσκολευόμουν να αναπνεύσω.

Επέλεξα να συνεχίσω να δουλεύω ενώ προσπαθούσα να βρω τον κατάλληλο γιατρό και τον κατάλληλο χρόνο. Γρήγορα συνειδητοποίησα ότι δεν θα υπήρχε ποτέ ο “κατάλληλος χρόνος” – η υγεία μου θα συνέχιζε να χειροτερεύει.

Πάντα πίστευα ότι θα μπορούσα να ξεπεράσω ή να τρέξω μακριά από τα πάντα, αλλά το σύμπαν έχει έναν τρόπο να σε επιβραδύνει και να σε ξυπνήσει.

Έτσι, χθες είχα μια επιτυχημένη ρομποτική χειρουργική επέμβαση στους πνεύμονες, χάρη στον Δρ. Ρόμπερτ Σερφόλιο και την ευγενική και ταλαντούχα ομάδα του, για την οποία θα είμαι για πάντα ευγνώμον. Μου έδωσαν περισσότερο χρόνο.

Είμαι για πάντα ευγνώμον στον Δρ. Χαρμίκ Σουκιασιάν και σε όλους στο @beverlyhillsconciergehealth.

Ευχαριστώ όλους τους γιατρούς και τους καταπληκτικούς νοσηλευτές στο @nyulangone.

Και ευχαριστώ τους φίλους και την οικογένειά μου για το ότι ήταν το πρώτο πράγμα που είδα όταν ξύπνησα.

Για τώρα, αναρρώνω… αλλά θα επιστρέψω.

Τα λέμε».