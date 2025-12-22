ΔΙΕΘΝΗ
Γροιλανδία: Ο Τραμπ διόρισε ειδικό απεσταλμένο - Ποιος είναι και τι ελπίζει να πετύχει

Δεν έχει γίνει σαφές αν το άτομο που επελέγη, θα χρειασθεί να παραιτηθεί από τη θέση που κατέχει τώρα

The LiFO team
Φωτ.: Instagram
Τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, διόρισε ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε χθες, Κυριακή.

«Ο Τζεφ καταλαβαίνει πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την Εθνική Ασφάλειά μας και θα προωθήσει σθεναρά τα Συμφέροντα της Χώρας μας για την Ασφάλεια, και την Επιβίωση των Συμμάχων μας και βεβαίως του Κόσμου», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας και εκπρόσωποι του Λάντρι δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο.

Δεν έχει γίνει σαφές αν ο Λάντρι, ο οποίος έγινε κυβερνήτης τον Ιανουάριο 2024, θα χρειασθεί να παραιτηθεί από τη θέση του ως κυβερνήτη.

Τι έγραφε ο Λάντρι για τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές στη διάρκεια των ετών ότι η Γροιλανδία, έδαφος της Δανίας που διαθέτει εκτεταμένη αυτονομία, θα πρέπει να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και το ενδιαφέρον για τους ορυκτούς πόρους του νησιού.

Ο Λάντρι επαίνεσε φέτος την ιδέα.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ έχει απολύτως δίκιο!», έγραψε ο Λάντρι στις 9 Ιανουαρίου στο X. «Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι η Γροιλανδία θα ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. ΣΠΟΥΔΑΙΟ γι' αυτούς, ΣΠΟΥΔΑΙΟ για εμάς! Ας το κάνουμε!».

Η Γροιλανδία και η Δανία έχουν απορρίψει την ιδέα.

Μολονότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γροιλανδία δεσμεύθηκαν αυτόν τον μήνα να επιδεικνύουν «αμοιβαίο σεβασμό», η Γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότζφελτ δήλωσε πως σχόλια των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα μεταξύ των ντόπιων και υπογράμμισε την ανάγκη να μιλήσουν ανοικτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η χώρα μας και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται επί 80 χρόνια με βάση κοινά συμφέροντα. Υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία», δήλωσε η Μότζφελτ στις 8 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Sermitsiaq.

