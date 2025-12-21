Πενήντα Ουκρανοί κάτοικοι απήχθησαν από ρωσικά στρατεύματα και μεταφέρθηκαν στη Ρωσία

Πενήντα Ουκρανοί κάτοικοι χωριού στην περιφέρεια Σούμι, στα βορειοανατολικά σύνορα, απήχθησαν από ρωσικά στρατεύματα και μεταφέρθηκαν στη Ρωσία, σύμφωνα με τον επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λουμπίνετς.

Ο Λουμπίνετς κατήγγειλε μέσω Telegram, ότι έχει λάβει πληροφορίες, κατά τις οποίες, οι κάτοικοι του χωριού Χραμπόφσκε αιχμαλωτίστηκαν την Πέμπτη, δίπλα στα σύνορα με τη Ρωσία κα κρατήθηκαν χωρίς πρόσβαση σε επικοινωνία, μέχρι να μεταφερθούν στη Ρωσία, το Σάββατο.

Όπως ενημέρωσε, έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Ρώσο ομόλογό του όπως και με τον Ερυθρό Σταυρό. Ο ίδιος κάλεσε όλους τους Ουκρανούς που ζουν κοντά στα σύνορα να απομακρυνθούν μαζί με τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος εάν παραμείνουν σε εκείνα τα μέρη.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται στρατιωτικές πηγές, οι περισσότεροι από τους απαγωγείς είχαν αρχικά αρνηθεί να εγκαταλείψουν την περιοχή προς ασφαλέστερα μέρη εντός της χώρας. Ο στρατιωτικός διοικητής της περιφέρειας Σούμι, Όλεχ Χριχόροφ, έγραψε στο Facebook ότι οι επιχειρήσεις εκκένωσης συνεχίζονται, συμπεριλαμβάνοντας και όσους στο παρελθόν είχαν αρνηθεί να φύγουν από τις παραμεθόριες περιοχές.