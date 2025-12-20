Νορβηγία: Τι είναι η πνευμονική ίνωση από την οποία πάσχει η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ

Ως «πιθανή» χαρακτηρίζουν κύκλοι από το παλάτι της Νορβηγίας τη μεταμόσχευση πνεύμονα, στην οποία αναμένεται να υποβληθεί η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ καθώς πάσχει -από το 2018- από πνευμονική ίνωση.

Η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, λόγω της πνευμονικής ίνωσης που πρόκειται για μια εκφυλιστική νόσο η οποία προκαλεί ουλές στους πνεύμονες, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολη την αναπνοή και τη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού.

Όπως ανακοίνωσε το παλάτι, εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο έδειξαν «σαφή επιδείνωση» της κατάστασής της.

Νορβηγία: Τι είναι η πνευμονική ίνωση

Η πνευμονική ίνωση είναι μια χρόνια και προοδευτική πάθηση των πνευμόνων, κατά την οποία ο φυσιολογικός πνευμονικός ιστός αντικαθίσταται σταδιακά από ουλώδη ιστό (ίνωση). Κοινώς, οι πνεύμονες «σκληραίνουν» και δεν μπορούν να οξυγονώσουν σωστά το αίμα.

Ειδικότερα, στους πνεύμονες δημιουργούνται ουλές στις κυψελίδες (εκεί όπου γίνεται η ανταλλαγή οξυγόνου), χάνουν την ελαστικότητά τους, ενώ η αναπνοή γίνεται όλο και πιο δύσκολη, ειδικά σε συνθήκες κόπωσης.

Ως προς τα κύρια συμπτώματα των ασθενών παρατηρείται η δύσπνοια, αρχικά στην άσκηση και αργότερα και σε ηρεμία, ο ξηρός, επίμονος βήχας, η κόπωση, η απώλεια βάρους, ο πόνος στο στήθος και η κυάνωση (μπλε χείλη ή άκρα, σε προχωρημένο στάδιο).

Η πνευμονική ίνωση μπορεί να προκληθεί από: μακροχρόνια έκθεση σε σκόνη, χημικά, αμίαντο, ορισμένα φάρμακα (π.χ. χημειοθεραπείες), ακτινοθεραπεία, αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα), λοιμώξεις. Σε ό,τι αφορά στη θεραπεία της, παρόλο που δεν υπάρχει κάτι το «οριστικό», για να αναστραφεί, παρατηρούνται τρόποι για την επιβράδυνσή της.

Συγκεκριμένα, μπορεί να επιτευχθεί με αντιινωτικά φάρμακα, οξυγονοθεραπεία, πνευμονική αποκατάσταση, αντιμετώπιση επιπλοκών, ή μεταμόσχευση πνεύμονα σε προχωρημένα στάδια και επιλεγμένους ασθενείς.