Επίθεση στο Σίδνεϊ: «Εκπαιδεύτηκαν στην Αυστραλία» - Τι δείχνει βίντεο σε κινητό με τους δράστες

Στην Αυστραλία φέρεται να εκπαιδεύτηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία και δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, οι δύο δράστες της επίθεσης στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου, αφήνοντας πίσω 16 νεκρούς, εκ των οποίων ένας είναι ο ένας εκ των δύο δραστών.

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Τι δείχνει βίντεο σε κινητό με τους δράστες

Κατά τη δικογραφία, βρέθηκε βίντεο σε κινητό τηλέφωνο στο οποίο οι Σατζίντ και Ναβίντ Ακράμ, ο πατέρας κι ο γιος που προχώρησαν στην επίθεση, παρουσιάζονται καθισμένοι μπροστά από λάβαρο του Ισλαμικού Κράτους, απαγγέλλουν χωρία του Κορανίου και επιτίθενται λεκτικά στους «σιωνιστές».

Παράλληλα ο δράστης που τραυματίστηκε, ο γιος Ναβίντ, μετήχθη από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, σε φυλακή, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο πατέρας του, Σατζίντ, σκοτώθηκε επιτόπου.

Οι δυο άνδρες είχαν κάνει «έλεγχο και αναγνώριση» επανειλημμένα στην παραλία μερικές ημέρες πριν από το μακελειό.

Σε όχημα καταχωρισμένο στο όνομα του γιου κοντά στην παραλία βρέθηκαν δυο λάβαρα του ΙΚ και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, ανέφερε η αστυνομία μετά την επίθεση.

Ο πατέρας και ο γιος που κατηγορούνται για τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, πραγματοποίησαν εκπαίδευση σε πυροβόλα όπλα σε άγνωστη τοποθεσία στην ύπαιθρο, σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσίευσε δικαστής.

Στις εικόνες που δημοσίευτηκαν, απεικονίζονται πατέρας και γιος να κρατούν τουφέκια και να κινούνται με τρόπο που υποδηλώνει τακτική εκπαίδευση. «Ο κατηγορούμενος και ο πατέρας του φαίνονται σε όλο το βίντεο να πυροβολούν με κυνηγετικά όπλα και να κινούνται με τακτικό τρόπο», αναφέρει το έγγραφο.

Επίσης, πέταξαν τέσσερις αυτοσχέδιες βόμβες στο πλήθος, λίγο πριν αρχίσουν να πυροβολούν, αν και καμία από αυτές δεν πυροδοτήθηκε.

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Έκκληση για νέα νομοθεσία και μέτρα

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι κάλεσε σήμερα να υπάρξει υποστήριξη από όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου ώστε να θεσπιστεί νομοθεσία που θα προβλέπει επιβαρυντικές περιστάσεις για «τον λόγο μίσους» και άλλα μέτρα για το ζήτημα.

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν. Δεν θα τους αφήσουμε να διχάσουν την κοινωνία μας και θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία μαζί», είπε ο κ. Αλμπανέζι σε δημοσιογράφους.

Επίσης, χαρακτήρισε την επίθεση στην παραλία Bondi «τρομοκρατική αντισημιτική ενέργεια» διαπραχθείσα από άνδρες εμπνεόμενους από την «ιδεολογία του μίσους» και με κίνητρο την «ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους».

Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας, της οποίας στο Σίδνεϊ είναι η πρωτεύουσα, παρουσίασε ήδη σήμερα αυτές που χαρακτήρισε τις «πιο αυστηρές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα σε όλη τη χώρα», μετά τη χειρότερη σφαγή στη χώρα-ήπειρο της Ωκεανίας τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια.

Ο αριθμός των όπλων που θα επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του κάθε κάτοικός της θα μειωθεί στα 4. Πάντως προβλέπονται εξαιρέσεις, ιδίως για τους αγρότες στην πελώρια χώρα, που θα έχουν δικαίωμα να έχουν στην κατοχή τους ως και δέκα.

Παράλληλα, ο Αυστραλός πρωθυπουργός ζήτησε σήμερα συγγνώμη από την εβραϊκή κοινότητα της χώρας για την αντισημιτική επίθεση.

«Έχω συναίσθηση του βάρους της ευθύνης για τις θηριωδίες που διαπράττονται ενώ είμαι πρωθυπουργός» και «θλίβομαι για αυτό που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα και το έθνος μας στο σύνολό του», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, που αποδοκιμάστηκε με γιουχαΐσματα χθες, κατά τη διάρκεια της τελετής και της τήρησης ενός λεπτού σιγής σε εθνική κλίμακα για τα θύματα στο Σίδνεϊ, μια εβδομάδα μετά την επίθεση.

Με πληροφορίες από CNN και ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μία εβδομάδα μετά την επίθεση στο Σίδνεϊ: Τα νέα μέτρα που εφαρμόζει η Αυστραλία