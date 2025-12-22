Ρωσία: Νεκρός στρατηγός από παγιδευμένο αυτοκίνητο στη Μόσχα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ανώτατος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας ανασύρθηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας (22/12) στη Μόσχα, όταν εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του.

Όπως ανακοίνωσε η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, το θύμα είναι ο αντιστράτηγος Fanil Sarvarov, 56 ετών, επικεφαλής του τμήματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης κοντά σε πολυκατοικία στο νότιο τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας.

Russian general killed in explosion in Moscow, officials say https://t.co/sFiBI94UUB — BBC News (World) (@BBCWorld) December 22, 2025

Ρωσία: Σκηνές καταστροφής στο σημείο

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ένα λευκό αυτοκίνητο σχεδόν διαλυμένο, με τις πόρτες να έχουν εκτοξευθεί από τη δύναμη της έκρηξης, ανάμεσα σε άλλα σταθμευμένα οχήματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ανακριτές και πυροτεχνουργοί, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Η Ερευνητική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η εμπλοκή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει επίσημα το περιστατικό. Πάντως, πάγια θέση της Ουκρανίας είναι ότι δεν αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για στοχευμένες επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους.

🚨 BREAKING 🚨



A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow



Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine.



A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Σειρά στοχευμένων επιθέσεων στη ρωσική πρωτεύουσα

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αρκετοί Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν αποτελέσει στόχο επιθέσεων στη Μόσχα. Τον Απρίλιο είχε σκοτωθεί ο στρατηγός Yaroslav Moskalik σε παρόμοια επίθεση με παγιδευμένο όχημα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 ο στρατηγός Igor Kirillov έχασε τη ζωή του από έκρηξη μηχανισμού κρυμμένου σε ηλεκτρικό σκούτερ.

Για την υπόθεση Kirillov, ουκρανική πηγή είχε δηλώσει τότε στο BBC ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Η δολοφονία του Sarvarov ενισχύει το κλίμα ανασφάλειας στη ρωσική πρωτεύουσα και υπογραμμίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να έχει άμεσες επιπτώσεις και στο εσωτερικό της Ρωσίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν τόσο τους φυσικούς όσο και τους ηθικούς αυτουργούς της επίθεσης.

Με πληροφορίες από BBC

