Νότια Αφρική: Ένοπλη επίθεση σε κατάστημα εστίασης - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Αστυνομία αναζητά περίπου 12 υπόπτους

Φωτογραφία: EPA
Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δέκα τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό και αναζητά περίπου δώδεκα υπόπτους, σύμφωνα με τις αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε στη 1:00 π.μ. σε κατάστημα εστίασης. Παράλληλα, η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε μάρτυρες να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην πλατφόρμα X, η αστυνομία ανέφερε:

«Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 12 άγνωστοι ύποπτοι που επέβαιναν σε ένα λευκό kombi και ένα ασημί σεντάν άνοιξαν πυρ εναντίον των θαμώνων του καταστήματος και συνέχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως καθώς διέφευγαν από το σημείο».

Οι μαζικοί πυροβολισμοί είναι συχνοί στη Νότια Αφρική.

Στις 6 Δεκεμβρίου, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε έναν ξενώνα στην κωμόπολη Saulsville, δυτικά της Πρετόρια.

Με πληροφορίες από euronews.com

