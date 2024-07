Ισραήλ: Αιματηρή επίθεση σε εμπορικό κέντρο - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Αιματηρό συμβάν με έναν νεκρό, σημειώθηκε σήμερα σε εμπορικό κέντρο στη πόλη Καρμιέλ στο βόρειο Ισραήλ.

Ένας άνδρας το πρωί της Τετάρτης, εισέβαλλε με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο πόλης του Ισραήλ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας δύο άλλους. Οι Αρχές ωστόσο επισήμαναν σε ανακοίνωσή τους, πως ο δράστης σκοτώθηκε από πυρά, κάνοντας λόγο για «ύποπτη τρομοκρατική επίθεση».

Σε βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες και αναρτήθηκαν στα social media, διακρίνεται ένας άνδρας να κείτεται μπρούμυτα στο έδαφος και ένας άλλος ξαπλωμένος ανάσκελα με ίχνη αίματος κοντά τους. Η αστυνομία άφησε να εννοηθεί μάλιστα, πως η επίθεση συνδέεται με τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet κατονόμασε τον φερόμενο δράστη ως τον Γιούντ Ραμπία από τη Ναχάφ, μια ισραηλινή πόλη όπου ζουν πολλά μέλη της αραβικής μειονότητας, μέχρι αυτή την ώρα όμως, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, αν και ο Ισλαμικός Τζιχάντ χαρακτήρισε την επίθεση μια «ηρωική επιχείρηση».

Μιλώντας στο Reuters, γιατροί ανέφεραν ότι ένας από τους τραυματίες της επίθεσης υπέκυψε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο δράστης σκοτώθηκε επί τόπου στο εμπορικό κέντρο. Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ, Magen David Adom (MDA), ανακοίνωσε ότι μετέφερε δύο άνδρες 20 ετών στο νοσοκομείο Γαλιλαία στη Ναχαρίγια. Ο ένας εξ αυτών βρίσκεται «σε κρίσιμη κατάσταση και γίνονται προσπάθειες ανάνηψης», ενώ ο άλλος «έχει τις αισθήσεις του» αν και βρίσκεται «σε σοβαρή κατάσταση».

Schreckliche Bilder aus einem Einkaufszentrum in #Karmiel: Zwei Männer in ihren 20ern wurden bei einem Terroranschlag verletzt, einer davon lebensgefährlich, der andere schwer. Beide wurden ins Galilee Medical Center in Nahariya gebracht. Der Terrorist wurde „eliminiert“. #Israel pic.twitter.com/wDofaBRb9o