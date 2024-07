Ισραήλ: Πέθανε η μητέρα της ομήρου Νόα Αργκαμάνι, τρεις εβδομάδες μετά την απελευθέρωση της κόρης της

Λίγες ημέρες αφότου απελευθερώθηκε η κόρη της, από την επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα, πέθανε η μητέρα της ομήρου Νόα Αργκαμάνι, στο Ισραήλ.

Η μητέρα της ομήρου Νόα Αργκαμάνι πέθανε στο Ισραήλ, τρεις εβδομάδες μετά την απελευθέρωση της κόρης της σε μια δραματική επιδρομή αφού κρατήθηκε για οκτώ μήνες από τη Χαμάς στη Γάζα.

Η Λιόρα Αργκαμάνι που γεννήθηκε στην Κίνα, έπασχε από καρκίνο στον εγκέφαλο και ήταν 61 ετών. Η Λιόρα είχε εμφανιστεί σε ένα βίντεο τον Δεκέμβριο, παρακαλώντας τη Χαμάς να απελευθερώσει την κόρη της: «Δεν ξέρω πόσος καιρός μου έχει μείνει. Εύχομαι να μου δοθεί η ευκαιρία να δω τη Νόα μου στο σπίτι».

Today Liora Argamani passed away.



She spent 245 consecutive days of the last year of her life begging to see Noa one last time.



It wasn’t Hamas that released Noa out of a sense of human decency (they have none).



It was Israel who SAVED Noa from the clutches of the monsters… pic.twitter.com/nH4mvCbhQ1