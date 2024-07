Ισπανία: «Σαρώνει» τη χώρα το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα για φέτος

Το πρώτο κύμα καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι, πλήττει τις τελευταίες ώρες την Ισπανία.

Ο υδράργυρος σήμερα στην Ισπανία «σκαρφάλωσε» στα ύψη, με τους ειδικούς να προβλέπουν πως η θερμοκρασία θα αυξηθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι Αρχές λόγω των προειδοποιήσεων, έχουν αρχίσει να εκδίδουν προειδοποιήσεις για την υγεία, ενώ πολλοί είναι οι πολίτες που ξυπνούν νωρίτερα για να αποφύγουν τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ο υδράργυρος άγγιξε τους 38 βαθμούς Κελσίου και στις περιφέρειες της Ανδαλουσίας, της Εστρεμαδούρας, της Μαδρίτης και της Αραγονίας τους 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET. «Βγαίνω νωρίς (για τρέξιμο), προτού πάω στη δουλειά, για να αποφύγω τον καύσωνα. Μετά τη δουλειά και τη νύχτα είναι αδύνατο να βγει κανείς έξω», δήλωσε ο 43χρονος Ραούλ Γκόμεθ, ο οποίος έκανε τζόκινγκ στο πάρκο Casa de Campo της Μαδρίτης, στις 7 το πρωί.



Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας προέτρεψε τους πολίτες να πίνουν νερό, να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τον ήλιο και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στους νέους και τους ηλικιωμένους. Το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού θα επεκταθεί σχεδόν στο σύνολο της Ισπανίας αύριο, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και να φθάνουν τους 43 σε τμήματα της Ανδαλουσίας.

