Συναγερμός στην Ισπανία - Κλειστές τρεις παραλίες λόγω πετρελαιοκηλίδας

Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα επιχειρήσεις απορρύπανσης σε τρεις παραλίες στην Ισπανία, οι οποίες έκλεισαν μετά την εμφάνιση μιας πετρελαιοκηλίδας.

Η πετρελαιοκηλίδα εκτείνεται σε εκατοντάδες μέτρα ακτής στη Βαλένθια, ανατολικά της Ισπανίας, ενώ η προέλευσή της δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Η πετρελαιοκηλίδα διαπιστώθηκε την Τρίτη και σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη της Βαλένθιας Ρακέλ Ιμπανέθ, «όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά».

«Όλα τα σενάρια στην έρευνα παραμένουν ανοικτά σχετικά με την προέλευση της πετρελαιοκηλίδας» ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως οι λιμενικές αρχές έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να «επαληθεύσουν ότι δεν υπάρχει άλλη εστία μόλυνσης στη θάλασσα». Νωρίτερα σήμερα τεχνικοί, φορώντας λευκές στολές και μάσκες, απομάκρυναν με φτυάρια τα κομμάτια της πετρελαιοκηλίδας από τις παραλίες.

❌In Valencia, #Spain, three #beaches were closed due to a major oil spill - @Reuters



Special teams were sent to clear the 2-kilometer area. The causes of the incident are not reported.



The causes of the incident are not reported. The city has an industrial port and several… pic.twitter.com/YJdSqskiA3